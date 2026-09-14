"Проблемного" бойфренда бывшей невесты Кличко заковали в наручники после "пьяной" сцены в баре: что он кричал о загадочной смерти Панеттьери

Бывшего бойфренда американской актрисы Хайден Панеттьери, Брайана Хикерсона, заковали в наручники после ссоры в баре в Южной Каролине (США). Мужчина, который был рядом с 36-летней бывшей невестой Владимира Кличко в день ее загадочной смерти, во время задержания начал кричать полицейским о ее гибели. Но в итоге самого мужчину отпустили без предъявления обвинений.

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Об инциденте, произошедшем вечером 12 сентября, сообщили TMZ и Page Six. По данным полиции, правоохранителей вызвали из-за сообщения о "нападении". На месте они увидели Хикерсона и его брата Зака, которые, как утверждают правоохранители, были причастны к ссоре с другими посетителями.

По информации TMZ, братья несколько часов пили в заведении. Позже Брайан подошел к барной стойке, где начал общаться с другими людьми, однако разговор перерос в конфликт. По словам источников издания, мужчина в какой-то момент поднял барный стул и отбросил его назад.

После этого мужчина оказался в наручниках возле ресторана. Именно тогда Хикерсон начал говорить о смерти Панеттьери, произошедшей менее месяца назад. На видео, опубликованном в соцсети X, он кричит полицейским: "Полиция обнародовала эту информацию, когда умерла моя девушка". Контекст разговора неизвестен.

Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Актриса, известная по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", в прошлом была невестой украинского боксера Владимира Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь Кая, однако впоследствии они расстались.

После этого у Панеттьери сложились сложные отношения с Хикерсоном. Они начали встречаться в 2018 году, а их роман сопровождался несколькими скандалами и обвинениями мужчины в домашнем насилии. В 2021 году Хикерсон признал свою вину в нанесении телесных повреждений партнерше и получил 45 дней лишения свободы, четыре года условного срока и обязательство пройти программу по борьбе с домашним насилием.

Именно Гикерсон находился с актрисой в доме в Гринвилле 16 августа, когда ее обнаружили без сознания. По словам его брата Зака, он вызвал 911, а Брайан тем временем ввел Панеттьери препарат с действующим веществом налоксоном – антидотом, спасающим жизнь при передозировке определенными видами наркотиков. После этого мужчины проводили ей сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков, но спасти актрису не удалось.

Причина смерти Панеттьери до сих пор официально не обнародована. К расследованию подключилось Управление по борьбе с наркотиками США. Следователи проверяют версию о том, что актриса могла получить вещества от наркодилера, и пытаются установить, кто мог их ей продать.

Ранее OBOZ.UA сообщал: соседка бывшей невесты Кличко поразила, что пережила Хайден Панеттьери с бывшим партнером-агрессором. По словам Мии Терразас, она дважды видела, как девушку-звезду выносили из квартиры в Лос-Анджелесе (США) на каталке.

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