Фатальный рок рода Панеттьери: какая трагедия обрушилась на семью бывшей невесты Кличко незадолго до ее смерти

В ночь с 16 на 17 августа стало известно о смерти бывшей невесты боксера Владимира Кличко, актрисы Хайден Панеттьери, однако это не единственная тяжелая трагедия, которая обрушилась на ее семью за последнее время. В феврале 2023 года внезапно ушел из жизни младший брат звезды сериала "Герои" – артист Янсен Панеттьери.

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Он умер в возрасте 28 лет, находясь в своей квартире в поселке Наяк, штат Нью-Йорк. Лишь через неделю семья Янсена Панеттьери сообщила, что причиной трагедии стали серьезные проблемы со здоровьем актера, а именно – кардиомегалия.

"Хотя от этого не становится легче, судебно-медицинский эксперт сообщил, что внезапная смерть Янсена была вызвана кардиомегалией в сочетании с осложнениями, связанными с аортальным клапаном", – говорилось в заявлении.

Отметим, что кардиомегалия – это патологическое состояние, при котором наблюдается увеличение размеров сердца из-за гипертрофии (утолщения стенок сердца) или дилатации (расширения камер сердца). Это не отдельное заболевание, а следствие других нарушений, в частности, высокого давления или ишемии.

Что известно о Янсене Панеттьери

Янсен Панеттьери родился 25 сентября 1994 года в Нью-Йорке. Первый шаг в карьере он сделал, сыграв второстепенную роль в фильме Disney Channel "Тигровый круиз", где снималась его старшая сестра. Позже Янсен Панеттьери озвучивал Трумена Икса в мультсериале "The X's", а также сыграл Лукаса Маллоя в проекте Nickelodeon "Последний день лета". Среди других лент с участием актера: "Идеальная игра", "Секреты Джонатана Сперри", "Ходячие мертвецы" и "Торчки 2".

Его внезапная смерть стала серьезным испытанием для Хайден Панеттьери, которая уже в тот период сталкивалась с немалым количеством болезненных ударов судьбы. В своих мемуарах "This Is Me: A Reckoning" ("Это я: расплата"), вышедших за несколько месяцев до смерти, знаменитость призналась, что быть актрисой с раннего детства ей было совсем нелегко. Как вспоминала Панеттьери, воссоздавая трагические сюжеты мыльных опер, она начала ассоциировать "катастрофу с восторгом".

"Взрослые уделяли мне внимание, когда я, как актриса, терпела неудачи: болела, кричала и плакала, убивала, грустила и страдала. Разве удивительно, что в жизни я столкнулась с таким количеством настоящих испытаний? Я часто задумывалась, не спровоцировала ли я, невольно, свои травмы сама, ведь у меня в голове закрепилась мысль, что они идут мне на пользу", – поделилась знаменитость.

Кроме того, по словам Хайден Панеттьери, в тот период она воспринимала свою маму как начальницу, ведь именно она руководила ее карьерой. Хотя актриса и чувствовала материнскую поддержку, она считала, что должна заслужить ее любовь.

Следующим испытанием в жизни Хайден Панеттьери стало рождение дочери от украинского боксера Владимира Кличко в 2014 году. Как призналась актриса, после появления малышки на свет у нее началось сильное кровотечение, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство и семь переливаний крови. Когда она наконец увидела дочь, то "ничего не почувствовала". Панеттьери попыталась улучшить свое состояние с помощью алкоголя, а затем обратилась к врачам и услышала свой диагноз – послеродовая депрессия. Позже актриса начала употреблять психоактивные вещества, чтобы избавиться от тревоги и панических атак.

В 2018 году Хайден Панеттьери начала бороться с зависимостями, а их общая с Кличко дочь жила с отцом. По словам артистки, принять такое решение было нелегко, но она четко осознавала, что только так сможет стать для ребенка той мамой, в которой та нуждалась.

Стоит отметить, что, по данным таблоида TMZ, в квартире, где скончалась Хайден Панеттьери, был обнаружен препарат "Наркан". Его вводят интраназально при передозировке опиоидами. Точно сказать, что препарат принимала именно актриса, нельзя, ведь к ее квартире выехали две машины скорой помощи, что может указывать на то, что в помощи нуждались два человека.

Как подчеркнули в офисе коронера округа Гринвилл, точные обстоятельства и причины трагедии останутся неразглашенными до завершения расследования. Пока известно лишь то, что вскрытие тела Хайден Панеттьери не выявило "никаких признаков травм", которые могли бы привести к смерти.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Кличко впервые отреагировал на смерть бывшей невесты Хайден Панеттьери.

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