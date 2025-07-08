В сети показали, как выглядит могила звезды "В бой идут одни "старики" Сергея "Кузнечика" через 25 лет после его смерти
В TikTok появилось видео с Байкового кладбища, на котором показана могила украинского актера Сергея Иванова – исполнителя роли Кузнечика в культовой ленте Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Именно в 2025 году исполняется 25 лет со дня смерти народного артиста Украины, чей талант оставил глубокий след в истории советского и украинского кино.
Иванов умер 15 января 2000 года в Киеве в возрасте 48 лет – у него внезапно остановилось сердце. Его похоронили на Байковом кладбище на участке №49А. Именно этот участок и показали в видео.
Надгробие актера выглядит необычно и одновременно элегантно: два массивных изогнутых камня создают арку – символический образ прощания или перехода в другое измерение. На вертикальном обелиске выгравировано имя актера, годы жизни и почетное звание "Народный артист Украины". Рядом с надписями установлено фото Иванова. Надгробная плита украшена белой декоративной галькой и окружена зеленью, среди которой прорастает и дикая трава.
Комментаторы под видео с могилой Сергея Иванова не скрывают эмоций:
- "Замечательный, талантливый актер, царство небесное".
- "Великий актер, вечная память".
- "Таким молодым ушел. Хороший актер".
- "48 лет пожил. Мало. Светлая память актеру".
- "Прекрасный актер СССР. Прекрасно играл свои роли, но нам запомнился как "Кузнечик". Вечная память".
- "Как же я его обожала! И сейчас смотрю этот фильм по 100 раз!"
Сергей Иванов родился в 1951 году в Киеве в семье ученых и художников. Его дед был языковедом, отец – филологом, мать – химиком. После окончания Театрального института им. Карпенко-Карого молодого актера пригласили на съемки фильма "В бой идут одни "старики". По воспоминаниям режиссера Леонида Быкова, Иванов сам уверенно выбрал себе роль Кузнечика, что и стало его звездным дебютом.
В 70-х актер много снимался в кино, в частности в таких лентах, как "Ар-хи-ме-ды!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Аты-баты, шли солдаты...", "Дни Турбиных". В его героях всегда было что-то искреннее, открыто-детское, они были светлыми и глубоко человечными. Но с распадом СССР украинское кино переживало кризис. Несмотря на это, Иванов не оставлял творчества: создал собственную студию, снял фильм "Медовый месяц", поддерживал молодых кинематографистов и начинал телепроекты.
К сожалению, завершить свой последний замысел – сериал о замках запада Украины – актер не успел. Жизнь оборвалась внезапно.
Ранее OBOZ.UA писал, что на могильном памятнике легендарной Нины Матвиенко заметили грубую ошибку. Эта неточность выглядела небрежно.
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