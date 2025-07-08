В сети показали, как выглядит могила звезды 'В бой идут одни 'старики' Сергея 'Кузнечика' через 25 лет после его смерти

В TikTok появилось видео с Байкового кладбища, на котором показана могила украинского актера Сергея Иванова – исполнителя роли Кузнечика в культовой ленте Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Именно в 2025 году исполняется 25 лет со дня смерти народного артиста Украины, чей талант оставил глубокий след в истории советского и украинского кино.

Видео дня

Иванов умер 15 января 2000 года в Киеве в возрасте 48 лет – у него внезапно остановилось сердце. Его похоронили на Байковом кладбище на участке №49А. Именно этот участок и показали в видео.

Надгробие актера выглядит необычно и одновременно элегантно: два массивных изогнутых камня создают арку – символический образ прощания или перехода в другое измерение. На вертикальном обелиске выгравировано имя актера, годы жизни и почетное звание "Народный артист Украины". Рядом с надписями установлено фото Иванова. Надгробная плита украшена белой декоративной галькой и окружена зеленью, среди которой прорастает и дикая трава.

Комментаторы под видео с могилой Сергея Иванова не скрывают эмоций:

"Замечательный, талантливый актер, царство небесное".

"Великий актер, вечная память".

"Таким молодым ушел. Хороший актер".

"48 лет пожил. Мало. Светлая память актеру".

"Прекрасный актер СССР. Прекрасно играл свои роли, но нам запомнился как "Кузнечик". Вечная память".

"Как же я его обожала! И сейчас смотрю этот фильм по 100 раз!"

Сергей Иванов родился в 1951 году в Киеве в семье ученых и художников. Его дед был языковедом, отец – филологом, мать – химиком. После окончания Театрального института им. Карпенко-Карого молодого актера пригласили на съемки фильма "В бой идут одни "старики". По воспоминаниям режиссера Леонида Быкова, Иванов сам уверенно выбрал себе роль Кузнечика, что и стало его звездным дебютом.

В 70-х актер много снимался в кино, в частности в таких лентах, как "Ар-хи-ме-ды!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Аты-баты, шли солдаты...", "Дни Турбиных". В его героях всегда было что-то искреннее, открыто-детское, они были светлыми и глубоко человечными. Но с распадом СССР украинское кино переживало кризис. Несмотря на это, Иванов не оставлял творчества: создал собственную студию, снял фильм "Медовый месяц", поддерживал молодых кинематографистов и начинал телепроекты.

К сожалению, завершить свой последний замысел – сериал о замках запада Украины – актер не успел. Жизнь оборвалась внезапно.

Ранее OBOZ.UA писал, что на могильном памятнике легендарной Нины Матвиенко заметили грубую ошибку. Эта неточность выглядела небрежно.

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