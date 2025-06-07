На могильном памятнике легендарной Нины Матвиенко заметили грубую ошибку: что с ним не так

На Зверинецком кладбище в Киеве, где похоронена народная артистка Украины Нина Матвиенко, установили памятник. Он выполнен из светлого мрамора, украшен черной цветочной вышивкой, сверху – резной крест, а в центре – портрет певицы в венке из цветов. Но несмотря на благородный вид, надгробие вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Видео дня

На плите выгравировано имя певицы – Нина Матвиенко – и годы жизни: 1947.10/Х – 2023.8/VII. И именно здесь внимательные пользователи заметили досадную ошибку. Вместо октября (10-го месяца) в дате смерти указан июль (7-й месяц). Это вызвало возмущение в сети, ведь такая неточность на памятнике национальной легенды выглядит по меньшей мере небрежно. Видео с кладбища опубликовали в TikTok.

"Умерла 8 октября, а стоит дата 8 июля", "Она родилась 10 октября, а дата смерти 8 октября", "Она же умерла в октябре. Говорили, что не дожила до дня рождения несколько дней... Это надо исправить мастеру", – комментируют пользователи в комментариях.

Действительно, Нина Митрофановна Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище на Житомирщине, а умерла 8 октября 2023 года в Киеве, не дожив до 76-летия всего два дня.

Памятник был установлен недавно, и хотя общая идея дизайна многим пришлась по душе, кроме неправильной даты, пользователи заметили еще одну деталь: слишком маленькое фото артистки. На фоне массивного мраморного обелиска оно выглядит скромно, и некоторые считают, что изображение можно было сделать больше, чтобы передать всю масштабность фигуры певицы.

Напомним, прощание с Ниной Матвиенко состоялось 11 октября 2023 года в Киеве, в Национальной филармонии Украины. Тысячи людей – поклонников, коллег, представителей культуры и власти – в течение четырех часов подходили к гробу с цветами, чтобы отдать дань уважения. Когда тело артистки выносили из здания, сотни людей вокруг аплодировали стоя – 10 минут непрерывных оваций, слезы и возгласы "браво" стали последним аккордом в ее земной жизни. Дочь артистки Тоня Матвиенко вспоминала, что мама перед смертью просила не плакать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко рассказала о странном сне с ее легендарной мамой. Артистка призналась, что так и не смогла до сих пор принять мысль, что мамы уже нет среди живых.

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