Украинская 'копия' Максима Галкина: в сети обсуждают перевоплощение известного актера

Украинский актер Богдан Шелудяк, более известный аудитории как Буше, спровоцировал волну обсуждений в сети из-за смены имиджа. Для появления в недавнем интервью Еве Коршик 33-летний артист аккуратно уложил свои кудрявые волосы и надел очки, из-за чего напомнил многим юзерам российского юмориста Максима Галкина.

Активнее всего изменения во внешности Богдана Буше обсуждают на платформе Threads. Украинцы не скрывают, что сначала всерьез пытались понять, сколько лет "Галкину" на распространенном в сети фото, тогда как некорорые шутят о том, что актер будто стал версией комика с Temu.

"Он сейчас больше Галкин, чем сам Галкин".

"Что? Это не Галкин?"

"Я смотрела 5 минут, думая, сколько Галкину здесь лет".

"Галкин с Temu: ожидания/реальность".

"Несколько минут смотрела и пыталась увидеть кого-то, кроме Галкина".

А вот некоторые пользователи иронично отмечали, что для того, чтобы увидеть "лучшую версию" Богдана Буше, надо подождать, когда ему исполнится 50 лет. Основой для таких шуток стало то, что в последнее время 49-летний Максим Галкин поражает аудиторию своим помолодевшим видом и собирает кучу комплиментов.

"Придется подождать, когда ему исполнится 50, чтобы увидеть полное перевоплощение".

"Я думала, что это молодой Галкин. Ждем его прайм ближе к 50".

"Ему просто понравились фото Галкина "после", то решил косить под него".

