MONATIK в новом образе ошеломил сходством с Коломойским: певец отреагировал на сравнения и мемы в сети. Фото

В сети начали активно обсуждать внешность певца MONATIK (Дмитрия Монатика) после его концерта в Одессе. Часть пользователей обратила внимание на изменения в весе, прическе и бороде артиста, а также провела параллели с другими публичными лицами: олигархом Игорем Коломойским и шоуменом Дмитрием Коляденко.

Видео дня

Дискуссии происходили и в Instagram, и в TikTok, но именно в Threads появился комментарий от самого Монатика. Сначала в соцсети публиковали фото-сравнение артиста с Коломойским. Пользовательница под ником fvsnk написала: "Господа, у нас Монатик на Коломойского превращается, а мы просто молчим?"

В комментариях пользователи шутили с трансформации артиста. Среди реакций:

"Это уже не Монатик, а квадратик получается".

"Это закон сохранения Коломойского. Коломойский не может просто так возникнуть и куда-то исчезнуть, он превращается из одной формы в другую".

"Я, когда увидела это фото, вообще не поняла, что это Монатик. Это точно Монатик?"

Некоторые коментаторы также сравнивали певца с хореографом Дмитрием Коляденко.

В то же время часть пользователей встала на защиту музыканта и раскритиковала тон обсуждения. "Следите за собой! Вы не знаете, что происходит в личной жизни человека. И сравнивать с Коломойским, серьезно?" – написала одна из комментаторов.

Другая пользовательница добавила: "Мне раньше тоже было смешно с таких приколов, пока я не начала набирать килограмм от каждого вздоха. Это хорошо, что у вас все хорошо. Но когда ты не можешь привыкнуть к себе в весе, которого у тебя никогда не было, и кто-то еще начинает высмеивать – это не очень приятно. Будьте добрее, люди. Бывают случаи, когда человек толстеет и не может это изменить, потому что это зависит не только от питания и физических упражнений".

Как отреагировал на критику и насмешки MONATIK

Артист решил не стоять в стороне и отреагировал на волну обсуждений и мемов. Певец иронично ответил на критику и призвал зрителей сосредоточиться на его творчестве.

"Ого! Столько внимания. Если так, то посмотрите еще концерт", – и добавил смеющийся эмодзи.

На личной странице он оставил отдельный комментарий на эту тему: "Это, получается, у меня сейчас прайм в Threads? Тогда "полный" концерт по ссылке. Оставляйте свои экспертные мнения".

Концерт в Одессе

MONATIK выступил в Одессе 12 февраля. На сцене артист появился в черном костюме – рубашка с коротким рукавом и шорты с желтыми вставками, дополнив образ очками.

В частности, певец отказался от фирменной изюминки имиджа – головного убора.

Ранее OBOZ.UA писал, что портрет Илона Маска стал мемом и заставил миллиардера заблокировать анонимного художника. Он не одобрил "творческий взгляд" на свою внешность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!