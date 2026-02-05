Галкин и Пугачева помолодели до неузнаваемости: новое фото друзей Украины вызвало ажиотаж

Комик и телеведущий Максим Галкин, который публично осудил войну и поддерживает Украину, впервые за полгода показался вместе с 76-летней женой Аллой Пугачевой. На новых фото супруги выглядели заметно свежее и моложе.

Фотографии появились в Instagram шоумена после его возвращения с зимнего отдыха. Галкин вместе с 13-летними двойняшками Гарри и Лизой провел каникулы на горнолыжном курорте Куршевель, Франция, тогда как Пугачева оставалась дома.

Для импровизированного фотосета, который провели уже после возвращения домой, супруги выбрали похожие образы – черную одежду и шапки, создав сдержанный family look. Вероятно, ради красивых фото артистка собрала свои волосы в шапку, оставив "выглядывать из нее" лишь нескольким прядкам.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что 76-летняя певица выглядит на удивление молодо. Подписчики писали: "Вы выглядите невероятно", "Они оба в прайме", "Как они похожи".

Другие называли пару "любимчиками" и благодарили Галкина за возможность видеть новые фото Пугачевой. Певица в последнее время редко появляется на публике, поэтому каждая новая фотография с ней традиционно вызывает значительный резонанс в соцсетях.

Отдельную дискуссию вызвал стиль юмориста. Некоторые подписчики отметили, что новый головной убор изменил его привычный образ и сделал более брутальным. В сети также писали, что такой стиль добавляет артисту выразительности: "Вы развеяли все сомнения и стереотипы о шапках. Это очень стильно!"

