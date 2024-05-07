Украина вылетела из тройки лидеров прогноза букмекеров на победителя Евровидения 2024. Таблица в день первого полуфинала

Уже сегодня, 7 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение", из-за чего ставки букмекеров на будущего победителя меняются безумными темпами. За ночь Украина, которую будет представлять дуэт Jerry Heil и alyona alyona, упала в рейтинге на одну строчку и из-за этого вылетела из топ-3 лидеров.

Сейчас вероятность быть страной-победителем упала на 4%: с 14 до 10. По данным сайта Eurovision World, третье место заняла Италия, у которой коэффициенты держатся на уровне 12% с 5 мая.

OBOZ.UA проведет текстовую и онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024 года по ссылке.

Украина упала и в рейтинге топ-10. Еще вчера она занимала заслуженное первое место, но сейчас спустилась на второе с шансами на победу в 78%, а это на 1% меньше лидера, которым сейчас стала Хорватия с представителями – группа Baby Lasagna с хитом "Rim Tim Tagi Dim".

Без изменений для Украины остался топ-3, где дуэт певицы и рэперши занимает третье место с 3 мая. В настоящее время их коэффициент составляет 42%, что на 1% меньше, чем было в канун первого полуфинала. Передует в рейтинге только Хорватия (1 место) с шансом 53% и Швейцария (2 место) – 44%.

С вероятностью в 62% Украина попала в пятерку лидеров песенного конкурса, что дает нашим представительницам возможность получить серебро в рейтинге. Пока что ставка главных букмекеров незначительно падает, а лидеру – Хорватии – не хватает 3%.

Единственный рейтинг, возглавляемый дуэтом Jerry Heil и alyona alyona, – победители первого полуфинала. Здесь свое 1 место Украина делит с хорватской группой Baby Lasagna. Оба участника имеют 96% вероятности на попадание в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 11 мая, чтобы узнать имя победителя Евровидения 2024 года.

Ознакомиться с песнями участников из всех стран можно по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, когда смотреть полуфиналы и гранд-финал Евровидения-2024. В частности, украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil уже отрепетировали свое выступление, которое состоится в первом полуфинале. Они кардинально изменили свои образы и декорации, придав немало символизмов, которые ассоциируются с войной.

В преддверии представительницы от Украины появились на "Бирюзовой дорожке", знаменовавшей официальное открытие Евровидения-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!