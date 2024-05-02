'Европа не знает, что такое фосфорные бомбы'. Jerry Heil и alyona alyona показали свой огненный номер на Евровидении 2024 и спровоцировали дискуссию

Певицы Jerry Heil и alyona alyona, которые будут представлять Украину на песенном конкурсе Евровидения-2024 в первом полуфинале, который состоится уже во вторник, 7 мая, продемонстрировали часть их второй репетиции, что создало фурор для еврофанов. Над постановкой работала одна из самых известных режиссёров мира Таня Муиньо, поэтому достаточно было лишь завершить образы и номер после первой репетиции и вот певицы уже показали часть конечного результата публике.

Они объяснили в интервью Billboard, что их песня и выступление, прежде всего, изображают войну и борьбу с врагом. "Война – это часть нашей песни. Мы не можем это разделить. Песня создавалась под ударами и под тревогой. Иногда нам кажется, что война – это ничто, потому что она стала частью нашей жизни. Но подсознательно мы всегда в стрессе. И покидая страну испытываешь больше стресса, чем вернуться сюда", – объяснила Jerry Heil.

Вероятно, именно поэтому на кадрах второй репетиции можно заметить фосфорные бомбы на экранах якобы падающих на украинцев, которых, в свою очередь, изобразила Jerry Heil, выбираясь на гору. Однако украинские зрители считают, что европейцы вряд ли поймут, что означают все символы, вложенные в номер певицы, поэтому просят от них официального толкования и доработки номера.

В своем Facebook журналистка Марьяна Пьецух поделилась своим мнением по поводу выступления: "На фоне вижу фосфорные бомбы. Так понимаю, что это они и есть? Главное, чтобы донесли европейцам, что это не салют, то есть замысел, который хотели донести, донесли еще дополнительно. Потому что не уверена, что всем здесь будут видеть фосфорные бомбы, потому что кто вообще по очевидным причинам о них знает. Хотелось бы снизу дорисовать многоэтажные дома для постороннего понимания апокалипсиса, но, вероятно, правила не позволяют".

В комментариях ее одни еврофаны поддержали, а другие поставили под сомнение, поймут ли вообще номер европейцы:

"На салют оно не выглядит, но кто не видел, как летит фосфор, может и не догадаться".

"Мне 100% выглядит как обстрел".

"Зрители Евровидения, наверное, смотрели меньше видео наших обстрелов по очевидным причинам, поэтому вряд ли сразу проассоциируют".

"Если не ассоциация с фосфорными, то точно с огнем, то ли от снарядов, как поле боя. На салют совсем не похоже".

"Ты права, но должно быть официальное толкование от пресс-службы, а не догадки. Европа не знает, что такое фосфорные бомбы".

"Думаю, это об искусстве и об эмпатии. Если у человека она присутствует, то Ukraine наряду с этой визуализацией даст нужный эффект".

Сам номер полон символизмами что на сцене, что в образах. Певицы в бекстейдже первой репетиции рассказали, что их костюмы являются отсылкой, в частности, к княжеской эпохе.

"Какой символизм вы для себя нашли в том, что у нас такие княжеские украшения, кольчуга тех времен, смотрите, какой рукав у Яны заныканный, плечо металлическое такое. Доспехи. Меч [в волосах] все увидели?" – сказала alyona alyona.

Следует отметить, что первые кадры с репетиций опубликовали и на официальном YouTube-канале Евровидения. Среди подборки первых участников еврофаны отделяют выступление представительниц Украины как одно из лучших.

О задумке песни alyona alyona рассказала так: "Мы говорим о людях, которые живут, возможно, не идеальной жизнью и совершают некоторые ошибки, но в конце концов они проявляют доброту. Если объединить доброту и любовь, можно выиграть войну. Вы можете изменить мир. Можно оставить что-то детям и детям детей. Это важно".

Ранее OBOZ.UA сообщал, где и когда смотреть два полуфинала и гранд-финал Евровидения-2024. Украина будет выступать в первом полуфинале под пятым номером.

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