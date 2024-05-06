Когда будет выступать Украина на Евровидении 2024 и под каким номером alyona alyona & Jerry Heil

Первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024 состоится уже во вторник, 7 мая, где Украину будет представлять дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria", которая на стриминговых платформах собрала миллионы прослушиваний, а букмекеры прогнозируют украинкам место в топ-3. Выступят певицы под пятым номером.

OBOZ.UA собрал всю необходимую информацию о том, когда и во сколько смотреть выступление представительниц Украины. Традиционно что первый, что второй, что гранд-финал Евровидения-2024 начнутся в 22:00 по киевскому времени.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2024.

Порядок выступлений участников в первом полуфинале выглядит так:

Кипр Сербия Литва Ирландия Украина Польша Хорватия Исландия Словения Финляндия Молдова Азербайджан Австралия Португалия Люксембург

В полуфиналах только от зрителя будет зависеть, попадут ли любимые участники в финал, ведь будут учитываться только голоса еврофанов.

Следует отметить, что во втором полуфинале, который состоится в 22:00 в четверг 9 мая, украинцы не смогут голосовать, но точно смогут отдать свой балл Jerry Heil и alyona alyona в первом полуфинале, если проживают за границей и номер телефона не начинается с "+38".

Если Украина окажется в десятке лучших выступлений на шоу, она попадает в гранд-финал, где будет конкурировать с 25 другими странами. Состоится последний этап Евровидения-2024, в котором определят победителя, в субботу 11 мая.

Отметим, что Украине букмекеры прогнозируют 14% вероятности победы. В настоящее время страна попадает в тройку в рейтинговой таблице, а это произошло после демонстрации кадров с репетиции. Jerry Heil и alyona alyona кардинально изменили свои образы и декорации, добавив немало символизмов, которые ассоциируются с войной.

В преддверии представительницы от Украины появились на "Бирюзовой дорожке", знаменовавшей официальное открытие Евровидения-2024.

Ранее OBOZ.UA писал, когда, где и во сколько смотреть Евровидение-2024 года.

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