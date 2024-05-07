Где смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения 2024 и в какое время трансляция

Первый полуфинал Евровидения-2024 состоится 7 мая 2024 года в 22:00 по киевскому времени в городе Мальме, Швеция. В нем примут участие пятнадцать стран-конкуренток, включая Украину.

Дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa&Maria будет соревноваться за возможность выступить в гранд-финале. OBOZ.UA ведет текстовую онлайн трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024 года.

Украинки выступят в первой половине этого эфира. К нашим певицам присоединятся представители Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии и Ирландии. Jerry Heil и alyona alyona можно будет увидеть под номером 5. Номер представительниц Украины поставила Таню Муиньо.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2024.

Во второй половине первого полуфинала будут петь Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Впервые за многие годы в правилах песенного конкурса произошли существенные изменения. Живые выступления страны-хозяйки и "Большой пятерки" – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – состоятся не в финале, а уже в полуфиналах, чего раньше не было. Однако они все равно попадут в финал автоматически.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2024

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Впрочем, там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура ;

Сайт Суспільне Евровидение ;

YouTube-канал Евровидение Украина.

Посмотреть версию с переводом можно будет также в приложении Дія. Следить за событиями онлайн можно будет и на сайте OBOZ.UA.

Другие изменения коснулись голосования. Подробнее о них мы писали раньше. Кто выступит во втором полуфинале и под каким номером – читайте по ссылке.

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