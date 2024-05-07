Где смотреть онлайн первый полуфинал Евровидения 2024 и в какое время трансляция
Первый полуфинал Евровидения-2024 состоится 7 мая 2024 года в 22:00 по киевскому времени в городе Мальме, Швеция. В нем примут участие пятнадцать стран-конкуренток, включая Украину.
Дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa&Maria будет соревноваться за возможность выступить в гранд-финале. OBOZ.UA ведет текстовую онлайн трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024 года.
Украинки выступят в первой половине этого эфира. К нашим певицам присоединятся представители Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии и Ирландии. Jerry Heil и alyona alyona можно будет увидеть под номером 5. Номер представительниц Украины поставила Таню Муиньо.
OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2024.
Во второй половине первого полуфинала будут петь Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.
Впервые за многие годы в правилах песенного конкурса произошли существенные изменения. Живые выступления страны-хозяйки и "Большой пятерки" – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – состоятся не в финале, а уже в полуфиналах, чего раньше не было. Однако они все равно попадут в финал автоматически.
Где смотреть первый полуфинал Евровидения-2024
Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Впрочем, там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":
Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;
Сайт Суспільне Культура ;
Сайт Суспільне Евровидение ;
YouTube-канал Евровидение Украина.
Посмотреть версию с переводом можно будет также в приложении Дія. Следить за событиями онлайн можно будет и на сайте OBOZ.UA.
Другие изменения коснулись голосования. Подробнее о них мы писали раньше. Кто выступит во втором полуфинале и под каким номером – читайте по ссылке.
Ранее OBOZ.UA писал, что в сети предугадали, кто станет новым победителем Евровидения, проанализировав исторические совпадения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!