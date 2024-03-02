Украина впервые после Нацотбора уступила лидерство в рейтинге букмекеров Евровидения-2024

С началом весны претерпел кардинальные изменения букмекерский рейтинг Евровидения-2024. Впервые за полтора месяца Украину и ее представительниц alyona alyona & Jerry Heil лишили лидерства.

Это сделал участник от Хорватии Baby Lasagna (Бейби Лазанья), он же Марк Пуришич, на которого не делали ставки даже в собственной стране. Ситуацию в реальном времени можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Еще несколько дней назад у украинцев было 16% шансов на победу, а у хорвата – 12%. Однако уже 2 марта шансы уравнялись, и у обеих стран есть по 14%, но Хорватия все же обогнала Украину и возглавила рейтинг с песней Rim Tim Tagi Dim.

Это можно было предположить, ведь с тех пор, как Бейби Лазанья выиграл Национальный отбор, его трек стал вирусным, а ставки на победу стремительно выросли, тогда как украинцы много недель имели устойчивый 16-процентный показатель.

Как известно, хорватский участник не был заявлен в числе 25 финалистов Нацотбора, но ему предложили роль дублера на случай, если кто-нибудь из основных конкурсантов не сможет выступить. Так и вышло.

Каково же было удивление жюри, когда именно Бейби Лазанья стал безоговорочным победителем, набрав самые высокие баллы от зрителей и международных судей. Больше о звезде Хорватии и его образе вне сцены – читайте в нашем материале.

Напомним, Евровидение-2024 состоится в мае в шведском городе Мальмё. Украина выступит в первом полуфинале с песней Teresa&Maria.

Как писал OBOZ.UA, Польша определилась со своим представителем на Евровидении-2024. Защищать честь страны представился случай 24-летней певице и танцовщице LUNA с треком The Tower. Впрочем, такая перспектива понравилась далеко всем полякам, поэтому они выражают свое возмущение относительно результатов Нацотбора.

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