У alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 неожиданно появился серьезный конкурент: букмекеры уже изменили ставки

В Хорватии определились со своим представителем на Евровидении-2024 – им стал 28-летний Baby Lasagna (Бейби Лазанья), он же Марк Пуришич. Неординарный трек Rim Tim Tagi Dim стал сенсацией не только на родине певца, но и среди еврофанов по всему миру. Кажется, Baby Lasagna теперь главный конкурент представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil. Об этом свидетельствуют не только комментарии и количество просмотров под видео с выступлением хорвата, но и ставки букмекеров.

Украина до сих пор держится на первом месте в букмекерском рейтинге с коэффициентом 16%, но Хорватия подошла уже очень близко и оказалась на второй строчке с 11%. Ситуацию в реальном времени можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Что интересно, еще не так давно, до оглашения результатов хорватского Нацотбора, эта страна находилась в конце десятки, занимая то восьмое, то девятое место с коэффициентом в 3%. Теперь же ставки букмекеров на победу Baby Lasagna стремительно растут.

Многие еврофаны также пророчат экспрессивному и несколько забавному треку Rim Tim Tagi Dim победу. Менее чем через сутки после публикации конкурсного номера Хорватии на официальном YouTube-канале Евровидения, его посмотрело более полумиллиона зрителей. Эта цифра продолжает расти, как и количество восхищенных комментариев.

Некоторые пользователи сети нашли общие черты между песней и номером Baby Lasagna в целом с выступлением прошлогоднего фаворита зрителей – Käärijä, Финляндия, занявшего второе место с вирусным треком Cha Cha Cha. Действительно, мотив песни и общее настроение номера с отдельными движениями танцовщиков и певца удаленно подобны тому, что мы видели на сцене в Ливерпуле в 2023 году. Впрочем, это не мешает Baby Lasagna оставаться одним из главных фаворитов этого года.

Также интересно, что представителя Хорватии на Евровидении помогло выбрать украинское жюри. В частности, певица Светлана Тарабарова, продюсер "Радио Проминь" Максим Яковенко и глава украинской евроделегации Оксана Скибинская. Дело в том, что у хорватов своя нетипичная система отбора: победителя определяют по результатам зрительского голосования (50%), а также национального (25%) и международного жюри (25%).

О чем поется в зажигательной песне под красноречивым названием Rim Tim Tagi Dim? Это композиция о путешествии маленького мальчика из Хорватии в поисках светлого будущего в другой стране.

Следует заметить, что Baby Lasagna вовсе был первым дублером на Нацотборе на случай, если кто-нибудь из первых 24 кандидатов откажется от участия. Поэтому после отказа одного из музыкантов Пуришич был объявлен участником Dora 2024.

Как писал OBOZ.UA, Польша также определилась со своим представителем на Евровидении-2024. Защищать честь страны на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция, представился случай 24-летней певице и танцовщице LUNA с треком The Tower. Впрочем, такая перспектива понравилась далеко не всем полякам, поэтому они выражают свое возмущение относительно результатов Нацотбора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!