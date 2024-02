Польша выбрала представителя на Евровидение-2024, но это рассорило поляков: что известно о победительнице и чем возмущены зрители

Польша определилась со своим представителем на Евровидении-2024. Защищать честь страны на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция, представился случай 24-летней певице и танцовщице LUNA с треком The Tower. Впрочем, такая перспектива понравилась далеко не всем полякам, поэтому они выражают свое возмущение относительно результатов Нацотбора.

Сразу следует отметить, что в Польше не действует система зрительского и судейского голосования. Представителя страны на конкурсе выбирает исключительно профессиональное жюри, которое накануне назначает общественный вещатель TVP. Итак, теперь поляки выражают свое негодование, что LUNA – это "не их выбор". Подобные комментарии все активнее встречаются на странице певицы в Instagram.

Что говорят поляки о своей представительнице на Евровидении-2024

Итак, как уже отмечалось, LUNA будет представлять Польшу на Евровидении с композицией The Tower. Ее выбрали судьи, назначенные вещателем TVP. Зрительского голосования не было. Теперь же некоторые поляки возмущены, что среди всех претендентов на победу, по их мнению, были более достойные вокалисты. Недовольные зрители считают, что теперь Польше светит одно из последних мест на международном конкурсе в Швеции.

Интернет-пользователи оставляют большое количество разгневанных комментариев, в которых говорят, в частности, о коррупции на конкурсе. По слухам, отец певицы – польский овощной магнат, которому принадлежит популярный местный пищевой бренд Dawtona. Таким образом, некоторые поляки пришли к выводу, что победа LUNA была куплена.

А вот фавориткой многих зрителей оказалась Justyna Steczkowska, занявшая второе место. Комментаторы пишут, что ее "серебро" несправедливо, и девушка заслуживает победы.

"Это не наш выбор", "Сначала Ян, теперь Юстина. В последние годы Польша борется за последние места. Я не знаю, кто на самом деле сидит в жюри", "Отдайте это письмо Юстине, если вы доверяете мнению большинства", "Жаль, можно еще отдать место Юсе?", "Вам не стыдно, что вас выбрали по знакомству?", "Это будет трагедия. Выбор еще хуже прошлогоднего, контакты выиграли", – пишут эти и многие подобные комментарии поляки.

Справедливости ради отметим, что многие зрители решили поддержать соотечественницу и заверили, что верят в ее победу в Мальме.

Что известно о представительнице Польши на Евровидении-2024

Настоящее имя певицы – Александра Катажина Вельгомас. Она родилась 28 августа 1999 года в Варшаве. С детства LUNA уже интересовалась музыкой, например, в 2010 году она была участницей детского хора "Артос", выступавшего в операх. Артистка также умеет играть на скрипке и фортепиано.

25 ноября 2020 года LUNA выпустила трек под названием Zgaś, который включал в себя звуки из космоса, и в итоге попал в список лучших польских песен 2020 года. Ее следующий сингл Less вышел через несколько месяцев, 2 февраля 2021-го, и был достаточно успешным, войдя в топ-13 радиостанции Radio Wawa.

В 2021 году она выпустила свой первый мини-альбом под названием Caught in the Night, в который вошла песня Fade, в конце концов появившаяся в 14 плейлистах Spotify New Music Friday по всему миру.

Как-то в интервью певица поделилась, что ее интерес к астрологии, философии, искусству, экологии, моде и природе вдохновлял ее на музыку. А ее псевдоним, как рассказала сама LUNA, – это одновременно и ее альтер-эго, наполненное тайн и магии. Псевдоним был взят от латинского "Luna", что означает луну, которая имеет большое влияние на ее жизнь.

Как писал OBOZ.UA, Германия выбрала своего представителя на Евровидении-2024 и резко поднялась в рейтинге букмекеров. Впрочем, немцы тоже остались недовольны. Конкурсный трек назвали "типичной радиопесней", с которой Германии якобы не следует надеяться на высокие баллы в Швеции. Главную проблему зрители видят в системе голосования. Все подробности – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!