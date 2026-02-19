Украина установила антирекорд в букмекерских прогнозах на Евровидение-2026: какие страны впереди

Украина опустилась на 9 место в таблице букмекерских прогнозов на Евровидение-2026. Это место наша страна заняла 18 февраля, и это самая низкая позиция за весь период нынешнего евросезона.

Согласно данным букмекеров на сайте Eurovision World, сейчас вероятность победы Украины составляет лишь 4%. Спад в таблице начался 14 февраля – именно с этого дня позиции Украины начали ухудшаться, а шансы на победу постепенно уменьшались.

Еще в середине января Украина находилась значительно выше в прогнозах, а процент победы достигал почти 9%. Однако за последний месяц показатель стабильно снижался. Если в начале февраля речь шла о примерно 6% (на момент проведения Нацотбора), то теперь букмекеры оценивают шансы лишь в 4%.

Впереди Украины в прогнозах сейчас находятся Финляндия (12%), Греция (11%), Израиль и Швеция (по 8%), Италия и Дания (по 6%), а также Болгария и Франция (по 4%). Примечательно, что часть стран, которые сейчас имеют лучшие шансы на победу, еще даже не определились со своими представителями.

До старта Евровидения-2026, которое состоится в Вене (Австрия) 12, 14 и 16 мая (финал), остается 82 дня.

Украину на конкурсе представит LELÉKA – сценический псевдоним певицы Виктории Корниковой (Лелеки), которая победила в Национальном отборе с песней Ridnym. Она получила максимальные 10 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей.

Виктория Корникова родилась в городе Шахтерское Днепропетровской области. Образование получала в Киеве, а затем продолжила в Дрездене (Германия), где получила степень бакалавра по джазовому вокалу и магистра по композиции. Работала над музыкой к кино и сериалам, в частности создала саундтреки "Кукушка" и "Поздно" к сериалу "И будут люди".

В 2016 году в Берлине основала этноджазовую группу LELÉKA вместе с немецкими музыкантами. Коллектив выпустил пять альбомов и гастролирует по Европе. Также артистка развивает сольный проект DONBA₴GRL с электронным звучанием.

Конкурсная песня Ridnym была написана в начале 2022 года в Берлине. По словам певицы, композиция посвящена связи с родными и внутренней стойкости. На Нацотборе номер был построен на минималистичной постановке с акцентом на вокале, что будет на большой сцене Евровидения – пока что загадка.

