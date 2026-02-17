Представительница Украины на Евровидении 2026 неожиданно показала свое альтер эго во время концерта. Фото

Представительница Украины на песенном конкурсе Евровидение 2026 LELÉKA (Виктория Корникова) продемонстрировала свое эффектное альтер эго во время недавнего сольного концерта. Аудитория увидела артистку на сцене Национального отбора в нежном образе с национальными мотивами, однако для своего арт-поп-проекта DONBASGRL она выбирает значительно более смелые аутфиты.

Певица вышла на сцену в серебристом топе, объемных джинсах с цепями и куртке, а вместо нежных танцев выполнила импровизационные и несколько артхаусные движения. Видео с мероприятия появились в Telegram-каналах "СЦЕНА.UA" и Романа Бутурлакина.

Кардинально отличаются и музыкальные работы, которые артистка создает для двух своих проектов. Для LELÉKA характерны этно-мотивы, в которых переосмысливается украинская музыка, а вот DONBASGRL отличается уникальным электронным звучанием.

В социальных сетях о своем арт-поп-проекте исполнительница отмечает так: "Родом из небольшого промышленного шахтерского городка на Донбассе, она называет Берлин своим домом в течение последних 10 лет. Именно здесь она нашла своего творческого партнера на всю жизнь и музыкального продюсера Jakonhitsdifferent. Вместе они создали свой фирменный глубокий бас и украинское фольклорное звучание".

Что интересно, Виктория Корникова подавалась на Нацотбор 2026 с двумя своими проектами, и даже думала, что больше внимания привлечет именно DONBASGRL. Однако стратегия выхода на международную арену оказалась несколько иной.

"Для определенных сцен в мире, где электронная музыка и совсем другая атмосфера царит, DONBASGRL может функционировать. Я хочу больше своей энергии вкладывать именно в этот проект. Но Евровидение – это отдельная тема. И надо понимать правила игры", – рассказала артистка.

Напомним, что Евровидение 2026 состоится в столице Австрии – Вене. Представители разных стран впервые продемонстрируют свои музыкальные работы в полуфиналах 12 и 14 мая, а вот решающий этап песенного конкурса запланирован на 16-е число. От Украины на международную арену выйдет певица LELÉKA с композицией Ridnym.

