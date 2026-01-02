Уилл Смит предстанет перед судом: в чем обвиняют звезду 'Людей в черном'

Профессиональный скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в Высший суд Калифорнии против американского актера Уилла Смита и его компании Treyball Studios Management. Музыкант обвинил звезду фильма "Люди в черном" в сексуальных домогательствах, незаконном увольнении и угрозах.

Соответствующую информацию сообщило издание People. Отмечается, что жалоба поступила в суд 30 декабря.

В заявлении утверждается, что Уилл Смит "намеренно готовил Джозефа к дальнейшей сексуальной эксплуатации" после того, как в ноябре 2024 года пригласил музыканта присоединиться к его мировому туру "Основано на реальных событиях: 2025". Скрипач подробно описал ряд "травмирующих событий", якобы произошедших во время гастролей.

Как уверяет Брайан Кинг Джозеф, когда он вернулся в свой гостиничный номер, обнаружил, что там уже побывал кто-то посторонний, при этом не оставив следов взлома. По словам музыканта, ему оставили рукописную записку со словами: "Брайан, я вернусь... Будем только мы". В конце текста было нарисовано сердечко и подпись "Стоун Ф."

Кроме того, Джозеф утверждает, что в комнате были салфетки, бутылка пива, рюкзак, лекарства против ВИЧ с именем другой личности, серьга и документы о выписке из больницы, принадлежавшие кому-то другому. Тогда музыкант боялся, что этот человек вернется в комнату и принудит его к интиму.

По словам Брайана Кинга Джозефа, он сразу сообщил об инциденте работникам отеля, местной полиции и менеджеру тура Уилла Смита. Скрипач отметил, что после этого один из членов команды актера "унизил" его и уволил. Джозеф пожаловался, что эта ситуация нанесла ему "стресс, экономические и другие убытки, а также навредила репутации".

Громкие обвинения в сторону Уилла Смита уже успел прокомментировать его адвокат: "Заявления господина Джозефа в отношении моего клиента являются ложными, безосновательными и легкомысленными. Мы категорически отрицаем эти обвинения и используем все доступные юридические средства, чтобы ответить на эти заявления и обеспечить установление истины".

