Неузнаваемая Нелли Фуртадо решила наказать в суде хейтеров, которые затравили ее из-за веса: как изменилась одна из лучших артисток XXI века

Канадская певица Нелли Фуртадо решила жестко поставить на место хейтеров, что пишут ей негативные комментарии из-за внешности. Артистка, которая получила бешеную популярность благодаря хиту I'm Like a Bird, брала паузу в карьере, чтобы посвятить время материнству и личной жизни, а в начале 2025-го феерично вернулась на сцену в новом амплуа. Звезда заметно набрала вес, из-за чего столкнулась с критикой в сети, а теперь планирует наказать недоброжелателей в правовом поле.

Как отметили близкие друзья знаменитости, она хочет подать в суд на всех лиц, которые ее травят. Соответствующую информацию сообщили на сайте Radar Online.

"Она всегда отчаянно защищала свой имидж. Это первый случай, когда ей приходится ежедневно сталкиваться с такими целенаправленными нападками", – отметил инсайдер.

Другой источник, приближенный к Нелли Фуртадо, сказал, что хейтеры позволяют себе лишнее, поэтому некоторые негативные комментарии в сторону артистки граничат с языком ненависти.

Нелли Фуртадо родилась в канадском городе Виктория 2 декабря 1978 года. Талант к творчеству исполнительница проявляла с самого детства, ведь уже в 4 года спела на публике патриотическую песню под аккомпанемент матери. Свою первую композицию она написала в 12 лет.

Нелли Фуртадо феерично дебютировала в индустрии музыки в 2000-м, выпустив первый альбом Whoa Nelly! Ее трек Like a Bird за считанные дни стал фаворитом слушателей, более того, попадал в большое количество мировых чартов. В 2001-м звезда получила 4 из 5 наград на премии Juno Awards, а уже через год отправилась в грандиозное турне Burn in the Spotlight и получила номинацию на "Грэмми".

Вскоре она выпустила второй альбом Folklore, однако он не произвел сильного впечатления на поклонников. Тогда Нелли Фуртадо сменила лейбл и презентовала сборник композиций Loose, который затмил ее дебютный проект. В этом году певица попала в список лучших артисток XXI века по версии издания Billboard.

В 2008 году звезда организовала концерт в Киеве. Она приехала в столицу Украины за день до выступления со своей семьей, включая дочь Невис, и дала конференцию, где расхвалила нашу кухню и поделилась знаниями о культуре.

