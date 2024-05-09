Обтягивающее мини и роскошное макси. Ведущие Евровидения 2024 поразили образами во втором полуфинале

Ведущие Евровидения 2024 появились на сцене второго полуфинала на Мальме Арене в ярких образах. Комик Петра Меде и голливудская актриса, родом из Стокгольма, Малин Акерман нарядились в необычные платья с квадратными плечами.

На новые образы ведущих вдохновила палитра конкурса, созданная на основе сочетания северного сияния и гармоничного ритма звуковых эквалайзеров. На этот раз Петра Меде нарядила макси платье красного цвета, которое спускалось до самого пола.

Аксессуаром, дополнившим образ, стал перстень с большим красным камешком. В качестве прически комик выбрала пробор набок и конский хвост с интересной деталью у лица.

Актриса Малин Акерман нарядила блестящее желтое мини-платье с розовыми элементами на плечах. К наряду ведущая добавила минималистичные кольца, прекрасно подходившие к ее французскому маникюру. Волосы Акерман также были собраны в хвост, но с пробором посередине.

Что известно о ведущих Евровидения 2024

Малин Акерман – известная шведско-американская актриса, снявшаяся во многих известных фильмах, среди них "Предложение" с Сандрой Буллок, "Гарольд и Кумар отрываются" и кино о супергероях 2009 года "Хранители".

Она получила номинацию на премию "Сатурн" за лучшую женскую роль второго плана за роль "Хранителях". Еврофаны были в восторге, увидев среди ведущих голливудскую звезду. Малин также имеет музыкальное прошлое: в начале 2000-х она была ведущей вокалисткой альтернативной рок-группы под названием Petalstones, но покинула коллектив, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере. Она замужем за британским актером Джеком Доннелли, снимавшимся в сериале BBC Atlantis.

Ее напарница Петра Меде является ведущей на шведском телевидении. Она опытная юмористка, которая в прошлом была ведущей песенного конкурса в 2013 и 2016 годах. Меде также связана с музыкой: она начинала как танцовщица, а затем недолго работала бэк-вокалисткой у Селин Дион. Однако недавно Петра заявила, что больше не собирается вести Евровидение.

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