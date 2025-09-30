Уборщица бывшего Октябрьского Дворца тетя Оля 'разорвала' сеть своим талантом: видео собирает сотни тысяч просмотров

Уборщица Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, который в прошлом назывался Октябрьским Дворцом, стала настоящей звездой TikTok. Оля, которую в коллективе нежно называют "тетя Оля", поразила украинцев невероятным пением.

Видео с ее исполнением народной песни "Ой, спать мені не хочется" опубликовала в TikTok посетительница Дворца Алена Горецкая. По словам девушки, она услышала голос случайно.

"Я просто шла на голос, потому что заблудилась во Дворце. И тут такой голос, до мурашек", – написала она.

Запись быстро разлетелась по сети: за два дня ролик набрал полмиллиона просмотров, более 80 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев.

В комментариях пользователи не сдерживают эмоций:

"Ого, почему же такой голос не реализовался?"

"Уборщица? Директор Октябрьского глухой?"

"Это шикарно поставленный настоящий оперный голос. Человек с образованием, я не могу ошибаться – специалист в пении. Я аплодирую стоя".

"Этой даме в театре бы выступать".

"Вообще не ожидала увидеть Ольгу. Работали вместе. Невероятный человек".

"Это стыд! Позор, что человек с такими данными не на сцене".

"Поют сейчас все у кого есть рот, а талантливые, к сожалению, убирают".

"Надо сделать эту чудо-женщину популярной. Она не должна убирать, она должна быть на сцене!"

Люди пишут, что такая мощная и искренняя манера исполнения заслуживает сцены, а не служебных коридоров. Многие считают, что именно социальные сети могут помочь госпоже Оле получить шанс реализовать свой талант и стать известной широкой публике.

