Колумбийская группа спела гимн Украинской Народной Республики в центре Львова и произвела фурор в сети. Видео

В День Независимости Украины на площади Рынок во Львове состоялось особое музыкальное событие. Колумбийский хор Los Iankovers, который уже неоднократно поддерживал Украину своими выступлениями, вместе со львовским хором "Западный ветер" исполнил гимн времен Украинской Народной Республики.

Видео дня

Исторический вариант песни "Ще не вмерла Украина" 1917 года прозвучал в сердце Львова и вызвал мощный эмоциональный отклик в Facebook. После пения участники Los Iankovers обратились к украинцам со словами благодарности и солидарности. Они отметили, что Украина давно стала для них близкой, и что даже в далекой Колумбии они рассказывают об украинской борьбе за независимость.

"Мы и в Колумбии о вас рассказываем, и по всей Европе, потому что вы занимаете особое место в наших сердцах, в нашей душе. Спасибо, что всегда нас принимаете к себе, что всегда так встречаете нас", – отметили музыканты после выступления.

Видео с исполнением быстро разлетелось по социальным сетям, собрав тысячи просмотров и распространений. Пользователи отмечают, что пение иностранцев в день Независимости Украины имеет огромное значение: оно демонстрирует, что борьба за свободу украинцев понятна и близка людям в разных уголках мира.

"Молодцы, что вспомнили гимн времен становления украинского государства, который пели наши деды".

"Поздравляю всех вас с Днем Независимости Украины и пусть Украина процветает как украинская песня во главе с Гимном Украины и в исполнении верных друзей Украины – колумбийских соловьев".

"Непревзойденно. Доземный поклон, искренняя благодарность".

"Очень трогательное, душевное, патриотическое исполнение гимна УНР нашими гостями – всеми любимыми, талантливыми музыкантами группы Los Iankovers и нашими земляками – львовянами!"

"Дорогие наши друзья! Как же вы хорошо вписываетесь в украинскую семью, которая уже давно вас считает своими! Видеть такое ее гостеприимство, искренность, любовь – слов не хватает, чтобы языком души это передать! Между украинцами и вами с гордостью ставлю знак равенства, настолько вы для нас стали близкими по духу, а Янко – еще и родным по происхождению! Будьте и дальше для нас солнечным и теплым лучиком, которым вы окутываете каждого украинца!"

Хор Los Iankovers не впервые выступает с украинскими песнями. Колумбийцы уже исполняли произведения украинского фольклора и классики на различных европейских сценах и в сети.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA фронтмен группы рассказывал о своем участии в 13-м сезоне шоу "Голос країни", о мечтах сотрудничать с украинскими исполнителями, о боли из-за уничтожения украинской культуры и даже о важном разговоре с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

