'У меня земля ушла из-под ног': мама покалеченной в Дубае Марии Ковальчук заявила об угрозах от российских мажоров

Мама украинской модели Марии Ковальчук, которая проходит реабилитацию после жестокого избиения в Дубае, – Анна – сообщила, что после громкого интервью Ксении Собчак, где она назвала имена российских мажоров, виновных в нападении, начала получать угрозы. По словам женщины, обидчики дочери связались с ней с помощью мессенджера Telegram и заявили, что легко найдут ее даже в Норвегии, где сейчас живет вся их семья.

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Мать модели призналась, что сильно испугалась, прочитав этот текст, поэтому обратилась за помощью в полицию. Об этом она заявила комментарии медиа-холдингу Собчак.

"Я почувствовала, что все-таки выговорилась и смогла сказать все то, что происходило на самом деле. Но с другой стороны, проснувшись утром после интервью, я беру телефон, без задней мысли открываю Telegram, где сообщение, которое, как я потом поняла, было исчезающим. Я его открываю и спокойно читаю: "Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь". У меня земля ушла из-под ног. Я борюсь за справедливость, за Марию, за ее здоровье, чтобы эти люди понимали, что они натворили. С другой стороны, я боюсь за своего отца, который в возрасте, за свою семью, потому что идут угрозы. Эти люди, которые деньгами все меряют, для них нет человека, нет человечности. Мне страшно", – рассказала Анна Ковальчук.

Чтобы уберечь свою семью от опасности, мама модели собрала все документы о нападении на ее дочь в Дубае, расследование и медицинские справки, и пошла с ними в правоохранительные органы Норвегии. Как отметила женщина, в полиции довольно серьезно отнеслись к этой ситуации и пообещали защитить.

Напомним, что Мария Ковальчук перестала выходить на связь с родными 9 марта 2025 года. Она сообщила маме, что останется на ночь у новых знакомых, после чего исчезла. Через десять дней модель нашли на обочине дороги в Дубае с большим количеством ушибов и переломов. Трагедию сразу начала расследовать местная полиция, а со временем заявила, что девушка упала с высоты на закрытой строительной площадке, однако никак не объяснила, как она попала на охраняемую территорию и почему не имела документов. Со своей стороны правоохранительные органы Украины открыли уголовное дело по статье 149 УКУ – торговля людьми.

Длительный период по сети распространялись различные версии относительно того, что произошло с Марией Ковальчук, однако недавно она расставила все точки над "і", пообщавшись с Ксенией Собчак. Модель раскрыла, что ее обидчиками являются Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, который после распада СССР переехал в РФ, а также его друзья Александр Лаптинский, Александра Мерцалова и Милена Долганова. По словам девушки, сначала они с компанией хорошо проводили время, однако в какой-то момент ребята начали относиться к ней слишком агрессивно и не давали выйти из гостиничного номера. Она не помнит, как именно получила серьезные травмы, лишь предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты.

В свою очередь российские мажоры опровергают все обвинения в свою сторону. Они заявляют, якобы Ковальчук никто не трогал, а она сама вела себя неадекватно. Что известно о обидчиках модели читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Марии Ковальчук разразилась истерикой во время эфира на укрТВ и подставила Алексея Суханова.

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