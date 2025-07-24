Сын донецкого бизнесмена, 'крипто-барби' и белорусский 'темщик': что известно о мажорах, которые покалечили Марию Ковальчук, и их версия событий

Украинская модель Мария Ковальчук, которая проходит реабилитацию после ужасного нападения в Дубае, раскрыла, что ее обидчиками была компания мажоров, среди которых Артем Папазов, Александр Лаптинский, Александра Мерцалова и Милена Долганова. Как рассказала девушка, она проводила время с молодыми людьми в одном из отелей ОАЭ и сначала все было хорошо, однако в какой-то момент, возможно, из-за действия алкоголя и наркотиков, к ней начали относиться агрессивно и даже преследовали.

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По словам модели, впервые она встретила Папазова в караоке, где и обменялась с ним контактами. Через определенный период Ковальчук снова заметила парня с друзьями и рассказала, что находится в затруднительном положении, ведь у нее закончилась бронь в отеле. Тогда компания предложила ей помощь, поэтому у девушки не было никаких мыслей о негативных последствиях общения с ними.

"Они предложили пойти с ними в номер, а дальше Артем поможет всем нам улететь в Таиланд. Молодая компания, все веселые, хорошие люди, почему бы и нет. Все было хорошо, пока на следующий день ребята не поехали за алкоголем", – говорила модель.

По словам Ковальчук, ее новые знакомые начали пить крепкие напитки и призвали ее присоединиться. Позже поведение парней становилось более агрессивным, и они якобы в шутку говорили: "Ты принадлежишь нам! Мы будем делать все, что хотим!". За этой ситуацией наблюдали Милена Долганова и Александра Мерцалова, которая надела вещи украинской модели и просто вышла из отеля.

Кстати, как заметила Мария Ковальчук, Артем Папазов и Александр Лаптинский довольно часто организовывают подобные вечеринки. По ее словам, они живут в Дубае с родителями.

Что известно о обидчиках Марии Ковальчук

Артем Папазов – 19-летний сын бизнесмена Олега Папазова. Мужчина родился в Донецке, а после распада Советского Союза переехал в РФ, где начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1990-х он развивал ресторанный бизнес, торговал табачными изделиями и лекарствами, а также сдавал недвижимость в аренду. В 2008-м Олег Папазов вместе со старшим сыном, Олегом, открыл сеть пекарен. Он имел сильное желание выйти на иностранный рынок, однако этого сделать не удалось. Большую часть времени семья проводит в Дубае и наслаждается жизнью богачей.

Стоит отметить, что после громкого скандала о нападении на Марию Ковальчук, бизнесмен ограничил доступ к своим соцсетям. В профиле мамы Артема Папазова в Facebook пока нет семейных фото.

Александра Мерцалова – 19-летняя блогер, чей отец Антон Мерцалов является владельцем медицинского центра в Москве. Сама же девушка в Дубае занимается криптовалютным бизнесом и дизайном одежды.

О 16-летней Милене Долгановой, которая родилась в Украине, почти нет информации. Известно лишь, что ее отец руководит компаниями в Узбекистане, а предпринимательскую карьеру начинал в Киеве, также является тренером, психоаналитиком и бизнес-консультантом.

Четвертому обидчику модели, Александру Лаптинскому 29 лет. Он является уроженцем Беларуси, а на просторах медиа родной страны его уже окрестили "темщиком". Дело в том, что Лаптинский готов взяться за любой способ быстро заработать деньги. Как минимум с 2022 года он живет в России, где делал много заявок в микрофинансовые организации на небольшие суммы. С 2023-го Лаптинский начал организовывать быстрые свидания в ОАЭ, делал фотозоны, организовывал туры, арендовал дорогие квартиры и сдавал авто в аренду. Кроме того, он продавал визы в Дубай.

Что о вечеринке говорят мажоры

Первым о скандале с Марией Ковальчук высказался Артем Папазов. Он заявил, что все обвинения модели являются чушью, а травмы она получила, ведь сама упала с высоты здания, куда попала через пять часов после того, как покинула отель.

"На камерах четко видно, что она выходила из номера, в лифте и в фойе без следов насилия. И как ее могли преследовать пять часов, если стройка недалеко от отеля, а из номера никто не выходил? И не упоминается в интервью, что есть свидетели, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану, ее не преследовали", – выдал парень.

В частности, по словам Папазова, девушка сама вела себя неадекватно во время вечеринки и хотела перелезть через ограждение балкона: "И главное, почему все присутствующие не знали, как реагировать на поведение Марии: к вечеру третьего дня она начала истерить и говорить, что у нее внутри пустота, и ей все надоело. Что ее больше никто не увидит". По его словам, Ковальчук оставила в отеле все вещи, кроме телефона, и не пыталась связаться с родными или полицией.

Похожую версию событий выдала и Александра Мерцалова. Она едва ли не слово в слово повторила заявление Папазова и сказала, что все обвинения в их адрес прозвучали, чтобы "отбелить" репутацию украинской модели.

Напомним, что Мария Ковальчук перестала выходить на связь с родными 9 марта, а через десять дней ее нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными ушибами и переломами. Местная полиция начала расследовать инцидент и заявила, что модель сама упала с высоты закрытой строительной площадки, однако никак не объяснила, почему у нее не было с собой документов и как девушка попала на охраняемую территорию. Со своей стороны правоохранительные органы Украины открыла уголовное дело по статье 149 УК – торговля людьми.

Когда Мария Ковальчук пришла в себя, вместе с мамой дала интервью Ксении Собчак где раскрыла все детали трагедии и назвала имена виновных.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Марии Ковальчук шокировала, как полиция Дубая сфальсифицировала показания и довела модель до суда.

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