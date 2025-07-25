Накричала и оборвала связь: мама Марии Ковальчук разразилась истерикой во время эфира на укрТВ и подставила Алексея Суханова. Видео

Мама украинской модели Марии Ковальчук, на которую жестоко напали в Дубае, – Анна – не смогла сдержать эмоций, отвечая на вопрос Алексея Суханова в эфире шоу "Говорит вся страна" о том, почему первое большое интервью о трагедии с дочерью вышло на YouTube-канале россиянки Ксении Собчак. С криком она заявила, что приняла такое решение, ведь девушку покалечили именно граждане РФ, поэтому она якобы хотела донести им правду и добиться какого-то наказания. Когда у женщины закончились аргументы для оправданий, она просто оборвала связь, не дослушав журналиста.

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В частности, стоит отметить, что своим общением с россиянкой Анна Ковальчук довольно сильно подставила Алексея Суханова. Как пояснил ведущий, он записал интервью с мамой искалеченной модели, которое должно было первым появиться в инфопространстве и раскрыть детали роковой вечеринки, однако женщина без всякого предупреждения рассказала эту информацию Собчак, чем разрушила все планы. Соответствующее видео появилось на YouTube-странице телеканала "1+1".

"Я давала интервью потому, что здесь замешаны граждане РФ. Если бы они не были замешаны в этой истории, то, соответственно, я бы не давала интервью. Человеческий фактор, понимаете? Потому что у граждан этой страны, возможно, будет больше влияния на этих людей. Они смогут их найти на территории своей страны, возможно, как-то повлиять. Я просто хочу донести правду и информацию, что было на самом деле", – заявила женщина.

После этих слов Алексей Суханов сказал, что не понимает, зачем Анна Ковальчук доверилась россиянам, если от их действий серьезно пострадала ее дочь. В ответ на это мама покалеченной модели уже более истерично отметила, что не полагается на граждан России, лишь хотела донести свою точку зрения до людей, которые поливали модель грязью. Иронично, что оправдывая интервью Собчак, она вспомнила о полномасштабной войне, и как была вынуждена покидать Херсон, чтобы спасти свою жизнь и детей.

Однако убедить ведущего в правильности своих действий Анне Ковальчук снова не удалось. Алексей Суханов акцентировал внимание на том, что благодаря разговору с гражданкой РФ мать модели просто политически использовали. Даже тот факт, что женщина общалась на русском, подчеркнул нарративы о так называемых "братских народах", ведь она свободно разговаривает на языке страны-агрессора.

"Скажите, пожалуйста, а почему сейчас такие вопросы к русскому языку. Я выросла в Херсоне, мы все разговаривали и учились на русском. Я знаю как русский, так и украинский. Сейчас вы уже идете к личному и начинаете делить языки. Каким образом меня бы поняли русские, если бы я общалась на украинском? Я хотела донести им информацию", – выдала мама Марии Ковальчук.

После этого женщина заявила, что ей больше не о чем говорить с Алексеем Сухановым, и просто отсоединилась от их онлайн-встречи.

Стоит отметить, что в интервью Собчак Анна Ковальчук четко очертила свою позицию в отношении России. Войну страны-агрессора против Украины она считает "политической" и не имеет негативного отношения к россиянам.

Такая точка зрение довольно странная, ведь Мария Ковальчук оказалась в больнице ОАЭ именно из-за граждан РФ. В одном из отелей Дубая она познакомилась с Артемом Папазовым, сыном донецкого бизнесмена Олега Папазова, который переехал в Россию после распада СССР, а также его друзьями Александром Лаптинским, Александрой Мерцаловой и Миленой Долгановой. Сначала они хорошо проводили вместе время, но в определенный момент к Ковальчук начали агрессивно относиться и преследовать. Что известно о обидчиках модели – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Марии Ковальчук назвала два вероятных мотива покушения на жизнь дочери.

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