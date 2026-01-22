'Температура ужасная': 95-летняя Лина Костенко оказалась в трудном положении из-за обстрелов России

В Киеве из-за российских ударов по критической инфраструктуре и длительных перебоев с теплоснабжением в сложных условиях оказались тысячи жителей. Среди них – 95-летняя украинская поэтесса Лина Костенко, которая проживает в Шевченковском районе столицы. По словам соседей, температура в ее квартире опустилась до критических показателей.

О ситуации в доме, где живет Лина Костенко, рассказали его жители в комментарии ТСН. Поэтесса, которая крайне редко появляется публично, позволила соседям пересказать, в каких условиях сейчас живет. По их словам, в ее доме лишь около восьми градусов тепла.

"Во втором подъезде, где живет Лина Васильевна (Лина Васильевна разрешила мне об этом сказать), ужасная тоже температура. У нее восемь градусов", – пересказала соседка.

Жители многоэтажки рассказывают, что последнюю неделю живут практически без отопления. Люди поднимаются по лестнице пешком, в квартирах находятся в верхней одежде, пытаясь держаться исключительно на оптимизме.

"Я сижу и страдаю. Страдаю одетая", – говорит в шутку одна из жительниц дома, доктор искусствоведения, лауреат Шевченковской премии Татьяна Кара-Васильева.

По ее словам, температура в комнатах опускалась до трех градусов, а батареи остаются холодными еще с прошлой весны. Во время отключений электроэнергии даже электроплиту невозможно использовать. Ученая признается, что спасается чтением книг.

Проблемы с теплом в столице обострились после массированной террористической атаки РФ 9 января. Уже 13 января в Киеве утром ввели экстренные отключения электроэнергии. После нового обстрела и на фоне морозов ситуация с теплоснабжением стала критической.

Вечером 21 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ночь с 21 на 22 января начнут подачу тепла в дома, которые уже дважды оставались без отопления – 9-го и 20-го января из-за повреждения инфраструктуры. По его словам, таких домов в столице было 3260, а для полноценного восстановления теплоснабжения нужно около двух суток.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на утро 22 января, по данным городских властей, без тепла оставались чуть менее трех тысяч многоэтажек. За ночь тепло подключили к 227 домам. Водоснабжение в Киеве уже восстановили полностью, однако экстренные отключения электроэнергии продолжаются, а ремонт поврежденной критической инфраструктуры длится круглосуточно.

