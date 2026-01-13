Есть повреждения, введены экстренные отключения света: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 13 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, возникли пожары.

Видео дня

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Этой ночью Россия – государство-террорист – снова атаковала Киевскую область. Под ударами оказались мирные общины, жилые дома и критическая инфраструктура. Враг воюет с людьми, с домами, с обычной жизнью. В трех районах области зафиксировано повреждение жилой и хозяйственной застройки. К счастью, по предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.

В Вышгородском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. В Броварском районе фиксируют повреждения трех частных домов (выбиты окна, поврежден фасад), автомобиль и временное сооружение. В Фастовском районе в результате атаки загорелась хозяйственная постройка.

Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу.

В то же время из-за террористических действий врага в части Бучанского района введены экстренные отключения электроэнергии, а в Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. В других районах области применяются стабилизационные графики.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 13 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Также захватчики в очередной раз запустили десятки ракет различных типов и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!