Энергетики работают круглосуточно: Кличко рассказал, сколько домов Киева еще остаются без тепла

В Киеве по состоянию на утро четверга, 22 января, без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. В городе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Видео дня

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты восстанавливают поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

Что известно

"На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За минувшую ночь подключили тепло к 227 домам. Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома жителей столицы тепло и свет.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города – враг снова атаковал критическую инфраструктуру столицы. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев договорился с немецкими партнерами о передаче городу двух когенерационных установок. Мини-ТЭЦ должны поступить уже на следующей неделе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!