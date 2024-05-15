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Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
255
Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

Известная украинская телеведущая Иванна Онофрийчук рассекретила пол первенца. 37-летняя звезда вместе с мужем Алмазом устроили гендер-пати, чтобы отпраздновать радостное событие.

На видео, опубликованном на Instagram-странице украинки, можно увидеть супругов на фоне швейцарских гор. Будущие родители услышали чувственное аудиообращение от своего малыша. Слова ребенка растрогали влюбленных. "Вскоре увидимся, мои родные. Ваш сынишка", – произнес голос. Онофрийчук вместе с мужем выпустили из специальных баллончиков дым голубого цвета.

Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео
Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

В интервью 1+1 Иванна рассказала, что всегда мечтала о мальчике. По словам ведущей, она хотела, чтобы первым родился сын, чтобы он был старше и защищал в будущем младших братьев и сестер. "У меня всегда так получается: если сильно чего-то желаю – так и происходит", – призналась знаменитость.

Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео
Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

Интересно, что будущие родители узнали пол ребенка еще задолго до праздника. Однако это явилось сюрпризом для самых родных. Онофрийчук рассказала, что во время УЗИ врач спросил ее с Алмазом, хотят ли они знать, кого ждут.

Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео
Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

"Я, пожалуй, не такая уж современная, потому что думала, что все будущие родители во время гендер-пати уже знают пол своего ребенка, и это сюрприз только для родных. А оказалось, что нет, это должен быть сюрприз и для нас" , – поделилась она.

Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

Врач сообщил супругам о мальчике. Тогда, рассказывает звезда, они с мужем посмотрели друг другу в глаза и заплакали от счастья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Иванна Онофрийчук показала себя на последнем месяце беременности и объяснила, почему не будет рожать в Украине. Подробности – в нашем материале.

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