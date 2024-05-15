Телеведущая Иванна Онофрийчук раскрыла пол будущего ребенка. Видео

Известная украинская телеведущая Иванна Онофрийчук рассекретила пол первенца. 37-летняя звезда вместе с мужем Алмазом устроили гендер-пати, чтобы отпраздновать радостное событие.

На видео, опубликованном на Instagram-странице украинки, можно увидеть супругов на фоне швейцарских гор. Будущие родители услышали чувственное аудиообращение от своего малыша. Слова ребенка растрогали влюбленных. "Вскоре увидимся, мои родные. Ваш сынишка", – произнес голос. Онофрийчук вместе с мужем выпустили из специальных баллончиков дым голубого цвета.

В интервью 1+1 Иванна рассказала, что всегда мечтала о мальчике. По словам ведущей, она хотела, чтобы первым родился сын, чтобы он был старше и защищал в будущем младших братьев и сестер. "У меня всегда так получается: если сильно чего-то желаю – так и происходит", – призналась знаменитость.

Интересно, что будущие родители узнали пол ребенка еще задолго до праздника. Однако это явилось сюрпризом для самых родных. Онофрийчук рассказала, что во время УЗИ врач спросил ее с Алмазом, хотят ли они знать, кого ждут.

"Я, пожалуй, не такая уж современная, потому что думала, что все будущие родители во время гендер-пати уже знают пол своего ребенка, и это сюрприз только для родных. А оказалось, что нет, это должен быть сюрприз и для нас" , – поделилась она.

Врач сообщил супругам о мальчике. Тогда, рассказывает звезда, они с мужем посмотрели друг другу в глаза и заплакали от счастья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Иванна Онофрийчук показала себя на последнем месяце беременности и объяснила, почему не будет рожать в Украине. Подробности – в нашем материале.

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