Иванна Онуфрийчук показала себя на последнем месяце беременности и объяснила, почему не будет рожать в Украине

Украинская телеведущая Иванна Онофрийчук показала новые фото с животиком. Недавно 37-летняя знаменитость сообщила радостную новость – она с мужем Алмазом ждут первенца.

Сейчас Онофрийчук проживает в Швейцарии, так что рожать планирует именно там. Об этом телеведущая рассказала изданию Jet Setter. Ранее она отмечала, что находится на 7 месяце беременности, поэтому можно предположить, что срок равен около девяти месяцам.

Сначала будущая мама нашла клинику по рекомендациям знакомых, однако она оказалась не роддомом, а обычной больницей, поэтому пара решила выбрать более современный вариант. "Здесь мне понравилось, что в одной из родильных комнат, по желанию женщины и с разрешения врачей, можно рожать в ванной", – рассказывает Онофрийчук.

Ведущая отметила, что во время подготовки к беременности в Швейцарии нужно тщательно изучить условия своей страховки. "Также здесь еще до беременности нужно определиться с садиком и забронировать место, если вы планируете отдавать ребенка в государственный сад. У них большие очереди, и найти место можно не сразу после рождения ребенка, а через 1-2 года", – сказала она, добавляя, что родители должны обеспечить ребенка страховкой еще до рождения.

Украинка призналась, что они с любимым планируют партнерские роды. Муж очень поддерживает Иванну, что помогает женщине справиться с сомнениями, неурядицами и неудачами. "Привыкла полагаться на него, поэтому уверена, что его присутствие на родах мне поможет", – объяснила Онофрийчук.

После того, как телеведущая рассказала о своем положении, она призналась, что в будущем планирует иметь троих детей. Украинка добавила, что готова усыновить или удочерить третьего, ведь муж настроен на двух наследников. Детальнее – в нашем материале.

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