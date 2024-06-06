Тейлор Свифт публично поддержала Леди Гагу, которую СМИ заподозрили в беременности: комментировать женское тело – это агрессивно и безответственно

Певица Тейлор Свифт поддержала Леди Гагу в опровержении слухов о беременности. Накануне Гага выложила видео, где она цитирует песню своей коллеги, подписав: "Не беременна – просто плачу в тренажерном зале".

Свифт быстро встала на защиту Гаги, пишет Business Insider. "Комментировать женское тело – это агрессивно и безответственно. Гага не должна никому ничего объяснять, как любая женщина", – написала исполнительница в соцсетях.

Причиной такой реакции стали снимки, сделанные папарацци, на которых виден округлый животик поп-звезды. Фотографии подпитывали предположение о том, что Гага ждет первенца от своего бойфренда Майкла Полански. В ответ звезда опубликовала TikTok видео, на котором она напевает популярную песню Свифт: "Мне не нужно искать свою эстетику. Я и есть эстетика".

Буквально через несколько часов Свифт выступила в защиту Гаги в комментариях. Тейлор также была жертвой бодишейминга и чрезмерного внимания к своему весу. В документальном фильме 2020 года Мисс Америка Свифт рассказала о том, как она избегала фотографий папарацци во время лечения от расстройства пищевого поведения.

"Мне не полезно видеть свои фотографии каждый день", – сказала она в фильме, добавив, что критика со стороны пользователей сети заставляла ее голодать. "Всегда есть какой-то стандарт красоты, которому ты не отвечаешь, – продолжила артистка. – Это все просто чертовски невозможно".

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