Леди Гагу заподозрили в беременности: что известно о Майкле Полански, которого считают отцом будущего ребенка певицы

Появление американской поп-звезды Леди Гаги на семейном празднике вызвало дискуссию в сети. Певицу заметили на свадьбе своей сестры Натали Джерманотты с небольшим животиком – поклонники предположили, что артистка может ждать первенца.

На событие 38-летняя исполнительница прибыла вместе со своим партнером – 46-летним бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщает The Sun.

Хотя певица никак не прокомментировала слухи, но в интервью прошлых лет она неоднократно отмечала свое желание стать мамой. "Я с нетерпением жду того момента, чтобы стать мамой. Разве это невероятно, что мы способны на это? Мы способны дать жизнь человеку и вырастить его", – сказала она в разговоре с журналом InStyle.

Что известно об избраннике знаменитости

Как известно, Гага и Полански вместе уже более четырех лет. Майкл – исполнительный директор Parker Foundation. Он создал фонд в 2015 году с Шоном Паркером, соучредителем крупных технологических компаний, таких как Napster и Facebook. Благотворительная организация поддерживает глобальные инициативы по здравоохранению, общественной деятельности и искусству. Сам Полански изучал прикладную математику и информатику в Гарвардском университете.

Отношения Полански и Гаги

Впервые звезду с избранником увидели в канун празднования Нового года зимой 2019-го. Тогда инсайдеры сообщали, что "она влюблена в него до безумия".

Хотя Гага и Полански, кажется, не спешат с помолвкой, в ноябре 2021 года источник сообщил изданию People: "Они уже ведут себя как супружеская пара". Инсайдер сказал, что их сблизило взаимное "сосредоточение" на благотворительности. "Майкл очень мил и поддерживает ее, – отметил источник. – Он тоже трудолюбив, поэтому ценит сосредоточенность. Они отличная команда".

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