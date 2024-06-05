Просто хорошо поела. Леди Гага опровергла слухи о беременности на новом видео

Известная певица Леди Гага опровергла слухи о том, что она с бойфрендом Майклом Полански ждут первенца. Накануне в сети завирусились снимки, на которых звезда изображена с округлым животом.

На своей странице в TikTok Гага выложила видео, которое подписала: "Не беременна – просто плачу в тренажерном зале". Таблоиды шутливо отмечают, мол, знаменитость просто хорошо поела на свадьбе своей сестры.

Накануне поклонники распустили слухи, что исполнительница при надежде. На фотографиях с семейного праздника звезда сияла рядом с любимым, наряженная в обтягивающее маленькое черное платье с элегантным фасоном и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Чтобы завершить свой образ, она надела тонкие туфли и бусы из жемчужин.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о парне Леди Гаги – бизнесмене и предпринимателе Майкле Полански, с которым певица вместе уже более 4 лет. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!