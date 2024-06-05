Просто хорошо поела. Леди Гага опровергла слухи о беременности на новом видео
Известная певица Леди Гага опровергла слухи о том, что она с бойфрендом Майклом Полански ждут первенца. Накануне в сети завирусились снимки, на которых звезда изображена с округлым животом.
На своей странице в TikTok Гага выложила видео, которое подписала: "Не беременна – просто плачу в тренажерном зале". Таблоиды шутливо отмечают, мол, знаменитость просто хорошо поела на свадьбе своей сестры.
Накануне поклонники распустили слухи, что исполнительница при надежде. На фотографиях с семейного праздника звезда сияла рядом с любимым, наряженная в обтягивающее маленькое черное платье с элегантным фасоном и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Чтобы завершить свой образ, она надела тонкие туфли и бусы из жемчужин.
Ранее OBOZ.UA писал, что известно о парне Леди Гаги – бизнесмене и предпринимателе Майкле Полански, с которым певица вместе уже более 4 лет. Подробности – в нашем материале.
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