Первый в истории конкурс красоты для женщин, созданных ИИ, обнародовал топ-10 финалисток. Фото
Первый в мире конкурс красоты для женщин, которых создал искусственный интеллект (ШИ), объявил 10 финалисток. Между тремя победительницами в финале разделят 20 тысяч долларов (800 тысяч гривен).
Всего на конкурс подали 1500 заявок, которые оценивают не только за внешность, но и за социальное влияние. О 10 самых красивых моделях, созданных ИИ, рассказали Daily Mail.
Оливия С
Рыжая искусственная блогерша с веснушками, за которой следят почти 12 тысяч человек – первая претендентка на победу.
Кенза Лейли
Имея впечатляющие 193 тысячи подписчиков в Instagram, Кенза Лейли рассказывает о борьбе за экологию. К слову, она – мусульманка.
Энн Керди
Третьей финалисткой стала модель из Франции, пропагандирующая уважение к своим традициям.
Зара Шатавари
Зара – участница из Индии – поднимает проблему женского здоровья и рассказывает о кулинарии, путешествиях и спорте.
Айяна Рейнбоу
Румынского байкера и ди-джея Айяну Рейнбоу можно узнать по цветным волосам и смелому стилю.
Лалина
Одна из самых реалистичных финалисток – Лалина – очень похожа на обычную Instagram-модель, поэтому на нее подписаны более 90 тысяч фанатов.
Серен Ай
Созданная в Турции красотка в своем блоге пропагандирует гендерное равенство.
Асена Илик
Еще одна турецкая ШИ-модель, продвигающая права женщин в массы – Асена Илик. Блондинку нечасто генерируют в откровенных образах, но за ее "развитием" тоже интересно следить.
Элиза Хан
Единственная финалистка с азиатской внешностью каждый раз предстает перед подписчиками в новом образе, однако ее черты не меняются кардинально.
Айля Лу
Последней в списке стала афро-художница, на которую подписаны 11 тысяч человек.
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