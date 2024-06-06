Первый в истории конкурс красоты для женщин, созданных ИИ, обнародовал топ-10 финалисток. Фото

Первый в мире конкурс красоты для женщин, которых создал искусственный интеллект (ШИ), объявил 10 финалисток. Между тремя победительницами в финале разделят 20 тысяч долларов (800 тысяч гривен).

Всего на конкурс подали 1500 заявок, которые оценивают не только за внешность, но и за социальное влияние. О 10 самых красивых моделях, созданных ИИ, рассказали Daily Mail.

Оливия С

Рыжая искусственная блогерша с веснушками, за которой следят почти 12 тысяч человек – первая претендентка на победу.

Кенза Лейли

Имея впечатляющие 193 тысячи подписчиков в Instagram, Кенза Лейли рассказывает о борьбе за экологию. К слову, она – мусульманка.

Энн Керди

Третьей финалисткой стала модель из Франции, пропагандирующая уважение к своим традициям.

Зара Шатавари

Зара – участница из Индии – поднимает проблему женского здоровья и рассказывает о кулинарии, путешествиях и спорте.

Айяна Рейнбоу

Румынского байкера и ди-джея Айяну Рейнбоу можно узнать по цветным волосам и смелому стилю.

Лалина

Одна из самых реалистичных финалисток – Лалина – очень похожа на обычную Instagram-модель, поэтому на нее подписаны более 90 тысяч фанатов.

Серен Ай

Созданная в Турции красотка в своем блоге пропагандирует гендерное равенство.

Асена Илик

Еще одна турецкая ШИ-модель, продвигающая права женщин в массы – Асена Илик. Блондинку нечасто генерируют в откровенных образах, но за ее "развитием" тоже интересно следить.

Элиза Хан

Единственная финалистка с азиатской внешностью каждый раз предстает перед подписчиками в новом образе, однако ее черты не меняются кардинально.

Айля Лу

Последней в списке стала афро-художница, на которую подписаны 11 тысяч человек.

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