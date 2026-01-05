Тарасу Цымбалюку заплатили за участие в 'Холостяке': актер озвучил гонорар и развенчал популярный миф о наушнике

Актер Тарас Цимбалюк подтвердил, что получал гонорар за участие в шоу "Холостяк 14", и подробно объяснил, на каких условиях согласился на проект. По его словам, участие в реалити не было для него способом быстрого заработка.

Как он сказал в интервью Еве Коршик, финансовые договоренности с СТБ соответствовали его стандартным ставкам в кино. Он сразу обозначил свою позицию продюсерам шоу.

"Я заработал так же, как и зарабатывал в кино. У меня в голове не возникла мысль, что я туда шел, потому что хотел заработать. Я не хотел, конечно, терять свой ресурс и делать это бесплатно. Поэтому я подошел к продюсеру и предложил это разбить на съемочные дни, и они будут платить мне, как я прошу в полном метре", – отметил Цимбалюк.

На вопрос, поднял ли он гонорары после участия в шоу, актер ответил утвердительно. По его словам, это касается как кино, так и рекламы. Он не скрывает, что "Холостяк" стал для него способом расширить аудиторию в соцсетях и усилить медийную узнаваемость.

"Конечно поднял. Я туда шел за тем, чтобы привлечь в свои соцсети аудиторию. Да и, в принципе, познакомить себя и самому познакомиться с новой аудиторией. Я не скрываю. Мне это интересно. Потому что, как ни крути, медийная сторона, актерская, она очень важна. Особенно, когда после начала полномасштабной войны начало массово культивироваться это ремесло рекламы, интеграции", – сообщил он.

Что говорили Цимбалюку в наушник

В частности, Цимбалюк прокомментировал наличие наушника во время съемок, которым он, как оказалось, пользовался для подсказок во время общения с девушками или чтобы не путать их имена. Актер объяснил, что устройство использовали только на первой вечеринке и исключительно по техническим причинам.

Отметим, что в сети издавна звучат заявления, что в наушник "холостяку" редакторы говорят, как общаться с девушками и о чем у них спрашивать.

"Только на первой вечеринке есть наушник, потому что очень много передвижений, очень много моментов, которые мне нужно проверять здесь и сейчас. А это непрерывная съемка, тебя снимает сразу 20 камер, и тебе нужно быть постоянно включенным. И чтобы не переписывать какой-то кадр, потому что это все реалити, где все вживую, и я заинтересован. Редакторы надевают наушник, и когда я иду куда-то не туда, мне говорят: "Тарас, ты вышел из кадра, который прекрасно выставлен. Чтобы ты не испортил сейчас что-то", – объяснил он.

Актер признал, что один раз действительно воспользовался подсказкой насчет имени, но это произошло из-за чрезвычайно изнурительного графика съемок. По словам актера, первая вечеринка длилась почти 40 часов, а сцена знакомства с участницами снималась под утро следующего дня.

"Я случайно назвал Иру не Ирой, и мне за это было очень стыдно", – добавил он.

При этом актер подчеркнул, что никаких подсказок относительно того, как именно строить диалоги с участницами, он не получал: "Есть монтаж. Порезали некоторые наши приколы, потому что все не помещалось в хронометраж. И там нечего подсказывать".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цимбалюк признался, с какой целью пошел на "Холостяк 14". На момент принятия решения находился в "турбулентном эмоциональном периоде", поэтому найти любовь – не было его главной целью.

