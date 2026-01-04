Тарас Цимбалюк признался, почему пошел на 'Холостяк 14': любовь не была приоритетом

Украинский актер Тарас Цимбалюк впервые подробно объяснил, почему согласился стать главным героем реалити-шоу "Холостяк 14". По его словам, решение принять участие в проекте не было продиктовано исключительно поиском любви, а стало результатом сложного личного периода и желания получить новый профессиональный опыт.

Видео дня

Артист признался в интервью Еве Коршик, что на момент принятия решения находился в "турбулентном эмоциональном периоде", поэтому стремился к кардинальным изменениям и нестандартному вызову.

"Я пошел на шоу "Холостяк" по нескольким причинам. Во-первых, у меня был очень турбулентный эмоциональный период, когда я принимал это решение. И мне хотелось абсолютно какого-то нового, уникального опыта. А это реально уникальный опыт для артиста, для кто бы туда не пошел", – признался актер.

Сам формат шоу он воспринимал не только как развлекательный продукт, а и как важный элемент современного телевидения, поэтому понял, что должен отнестись ответственно к проекту.

Отдельно Тарас Цимбалюк подчеркнул, что не шел на шоу ради финансовой выгоды. По его словам, деньги не были мотивацией, а участие в проекте он рассматривал прежде всего как новый жизненный и профессиональный опыт. В то же время актер не отрицает, что допускал возможность встретить на шоу человека, с которым мог бы попробовать построить отношения, но это не было основной целью.

Цимбалюк также признал, что перед стартом шоу имел предвзятое отношение к "Холостяку" и сомневался в уместности такого формата в условиях войны. Он считал, что это надуманный развлекательный продукт. Впрочем, реакция зрителей оказалась противоположной: по словам актера, люди благодарили его за ощущение возвращения к мирной жизни, которое они переживали во время просмотра.

Отметим, блогер Богдан Беспалов неоднократно заявлял, что во время съемок шоу Цимбалюк якобы состоял в отношениях со своей бывшей – бизнесвумен Светланой Готочкиной, а проект называл формальностью. Именно поэтому якобы актер не сильно был заинтересован в участницах на проекте. Сам он эти утверждения ни разу публично не подтверждал.

OBOZ.UA писал, что на днях отношения с Цымбалюком прокомментировала и Светлана Готочкина. Она заявила, что в течение 2025 года они с Тарасом несколько раз сходились и расходились, однако в итоге решили окончательно разойтись. По словам предпринимательницы, между ними нет романтических отношений, а лишь дружеское отношение. Она подчеркнула, что разрыв прошел без скандалов и был связан с разными взглядами на жизнь и ценностями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!