Тарас Цимбалюк официально представил свою возлюбленную, которая недавно развелась: малоизвестные факты об Елене Светлицкой

Актер и главный герой "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк наконец подтвердил то, о чем в украинском шоу-бизнесе говорили уже более года. Инфлюенсер встречается с актрисой Еленой Светлицкой, которая в конце прошлого года развелась с мужем после девяти лет брака.

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Цимбалюк опубликовал в Instagram романтический ролик со Светлицкой. В нем влюбленные гуляют, обнимаются, целуются, шутят и проводят время вместе. Некоторые кадры были сняты еще зимой, то есть слухи о романе, которые активно распространялись в начале года, действительно имели под собой основания.

"Люблю тебя", – лаконично подписал видео актер и добавил к сообщению розовое сердечко.

Интересно, что накануне этого объявления Цимбалюк и Светлицкая не были подписаны друг на друга в соцсетях. А сама актриса удалила контент с коллегой со своей страницы.

Таким образом, Тарас Цимбалюк фактически поставил точку в многомесячной интриге вокруг своей личной жизни. Ранее артисты неоднократно появлялись вместе на публичных мероприятиях, публиковали совместный контент и много времени проводили друг с другом, однако называть свои отношения романтическими не спешили.

Более того, Светлицкая еще в 2025 году категорически отрицала роман с Цимбалюком. Тогда она находилась в процессе развода и объясняла, что их связывают дружба, работа и общие увлечения.

"Мы коллеги, мы действительно много времени проводили вместе. Мы отлично дружим, мы отлично общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну, конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения", – говорила актриса.

Впрочем, за последний год поводов для слухов стало все больше. Цимбалюк и Светлицкая вместе появлялись на мероприятиях, путешествовали и публиковали кадры из совместной жизни. Они даже вместе пришли на митинг против отставки Федорова с поста министра обороны.

В январе 2026 года актеров заметили вместе на показе сериала "Тихая Нава" в Киеве. По данным ТСН, они пришли на мероприятие вместе и сидели рядом во время просмотра первой серии.

А в апреле Светлицкая находилась в автомобиле Цимбалюка, когда тот попал в аварию.

Стоит отметить, что в начале года актриса уже признавалась, что находится в романтических отношениях, однако держала их в секрете и даже намеком не дала понять, кто это может быть.

Кто такая Елена Светлицкая

Елена Светлицкая родом из поселка Драбов Черкасской области. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности "диктор и ведущая телепрограмм".

На экранах актриса начала появляться с 2011 года. За это время она сыграла более 40 ролей в сериалах и фильмах, преимущественно украинского производства.

В разные периоды Елена Светлицкая также работала в сфере продаж и создавала собственный YouTube-проект I Love Kyiv, в котором брала интервью у интересных людей столицы. Отдельную популярность и доход ей принесло блогерство.

До романа с Цимбалюком Елена долгое время была замужем за мужчиной по имени Николай. Супруги прожили вместе около девяти лет и имеют двух дочерей – Веру и Марию.

После развода Светлицкая говорила, что для нее было важно сохранить нормальные отношения с отцом детей. По ее словам, они могут проводить время вместе ради дочерей, а Николай помогает с ними, когда у актрисы съемки или гастроли.

Елена Светлицкая также известна своим нестандартным опытом материнства. Старшую дочь она родила в роддоме, а младшую Марию – дома. На родах присутствовали акушерка и доула, а пол ребенка актриса узнала только после рождения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Светлицкая рассказала о крупной ссоре с кумой Натальей Денисенко и призналась, пригласили ли ее на свадьбу. Женщины больше не общаются и даже заблокировали друг друга в соцсетях.

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