"Ваш плакат – это плевок в лицо военным". Актеры Светлицкая и Цимбалюк попали в скандал после участия в митинге

Украинские актеры Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк оказались в центре громкого скандала после того, как присоединились к протестной акции в Киеве возле театра имени Ивана Франко. Хотя само их присутствие на митинге вызывает одобрение у части украинцев, наибольшее возмущение вызвал плакат Светлицкой с надписью: "Хватит забирать лучших мужчин".

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Из-за этого актрису обвинили в неуважении к военным, показухе и непонимании смысла протеста. Фото с митинга появилось в ее Instagram.

Несколько дней назад, когда в разных городах Украины проходили мирные акции протеста, Светлицкая опубликовала фото и видео с митинга. На одном из снимков она стоит рядом с Тарасом Цимбалюком, которого давно подозревают в романе с актрисой, хотя сами они этого не подтверждали.

В руках Цимбалюка был плакат с надписью "Без Федорова нам п*зда", тогда как Светлицкая держала картон с надписью "Хватит забирать лучших мужчин". Именно эта надпись и стала причиной волны критики.

В посте актриса пояснила, что выходить на протесты для нее не в первый раз. Она вспомнила Оранжевую революцию, когда еще 13-летней девочкой стояла на центральной площади Гадяча с оранжевыми ленточками, а также события Революции Достоинства, во время которых носила митингующим бутерброды к Дому профсоюзов.

"За эти годы многое изменилось, но одно осталось прежним – я гражданка своей лучшей страны. Я никуда не уехала ни из-за войны, ни из-за ракет, которые нечем сбивать, ни из-за отсутствия стабильности. Я живу здесь, плачу налоги и учусь даже в этом треше быть счастливой. Несмотря ни на что! Слава Украине", – написала Светлицкая.

Однако пользователи соцсетей обратили внимание не столько на слова поддержки, сколько на сам плакат, который, по их мнению, имел неоднозначный и даже оскорбительный смысл. Под постом появились сотни критических комментариев:

"Лучше бы вы промолчали. Ваш плакат – плевок в лицо военным и их семьям".

"Показушное представление. Не верю. Даже стоя там, она играет роль актрисы и позирует как модель".

"У вас на карточке какая-то ерунда написана. Вы о каких таких мужчинах?"

"Елена, а вы в курсе, о чем вообще этот митинг?"

"Лучшие мужчины на войне. Сходите на кладбище – там столько этих лучших мужчин".

"Позвольте напомнить, что лучшие мужчины ушли сами".

"То есть в армии должны быть самые худшие? Дамы и господа военные, не мешайте своей войной лучшим людям жить своей лучшей жизнью".

"А кто же эти – лучшие мужчины? А те, кто воюет без ротаций, разве не лучшие?"

"Елена, попробуйте чуть больше учитывать контекст того, что происходит в стране".

К критике присоединились и военные. В частности, военнослужащая и поэтесса Ярина Черногуз заявила, что подобные сообщения дискредитируют сам протест и могут быть использованы российской пропагандой.

"Лучших мужчин не забирают, лучшие мужчины уже ушли и идут в армию сами. Забирают исключительно трусов, которые с тем, что традиционная культура вкладывает в слово "мужчина", не имеют ничего общего. Именно в армии у них есть шанс ими стать, приняв участие в обороне", – написала она.

Черногуз также подчеркнула, что поддерживает право украинцев выходить на мирные протесты, однако считает, что организаторы должны обращать внимание на подобные плакаты.

"Было бы хорошо, если бы организаторы, ответственные за безопасность, отслеживали тех, кто приходит с уклонистскими призывами. Эти люди дискредитируют протест и делают его уязвимым для вмешательств врага с подкупленной пропагандой против армии и мобилизации", – отметила военная.

Резко высказался и военнослужащий Сергей Гнездилов, который поставил под сомнение искренность участия знаменитостей в протестах, предположив, что для отдельных публичных личностей это могло быть скорее желанием присоединиться к популярному тренду, чем проявлением четкой гражданской позиции.

"Существование таких тупорылых и заставляет постоянно говорить о двух мирах. О "лучшем мужчине", который стоит рядом с мадам и утверждает, что "без Федорова ему п*зда". Именно существование этого класса неприкасаемых, класса вечно занятых, класса "самых нужных стране" и разрушает миф о национальной войне за независимость", – высказался он.

OBOZ.UA сообщал, что на Atlas Festival разгорелись протесты против отставки Федорова. Люди приходили на мероприятие с картонными табличками, на которых оставляли важные послания, более того, митингующих поддержали звезды-участники фестиваля.

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