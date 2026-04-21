Актриса, которая была в авто с Цимбалюком во время ДТП, рассказала, какой урок вынесла из этой ситуации

Украинская актриса Елена Светлицкая прокомментировала недавнее дорожно-транспортное происшествие с участием Тараса Цимбалюка в Киеве. Как отметила артистка, во время инцидента она находилась рядом с коллегой в одном авто, а когда все закончилось, усвоила для себя важный урок – за рулем нужно быть максимально бдительным.

Об этом Светлицкая рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками". В частности, актриса отреагировала на слухи о том, что на момент аварии за рулем сидел пьяный Тарас Цимбалюк, а не его товарищ, как об этом заявлял знаменитость и правоохранители. Артистка подчеркнула, что подробности инцидента объявили официальные источники, поэтому она даже не будет высказываться по этому поводу.

"Нам надо доверять официальным утверждениям. Полиция уже обо всем сказала из своих источников. Тарас также объяснил это в stories, поэтому я даже не буду это комментировать. Здесь и так все понятно. Но конечно, я восприняла это как знак – надо быть осторожными за рулем", – сказала актриса.

Как поделилась Елена Светлицкая, сразу после аварии она сильно поддержала Тараса Цимбалюка, как его лучшая подруга. Актриса сделала все возможное, чтобы уменьшить стрессовость непростой ситуации.

Что известно о ДТП

Ночью на Пасху вблизи жилого комплекса "Варшавский" на Правом берегу Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей: Hyundai, Mazda и Land Rover. После инцидента в сети появилось видео, на котором очевидцы сняли на месте событий пьяного мужчину, похожего на Тараса Цимбалюка. Источники OBOZ.UA подтвердили, что там действительно находился актер, а впоследствии и сам звезда раскрыл подробности ДТП.

"К сожалению, вчера мы попали в ДТП. Самое главное, что все живы и целы. Конечно, как и многие украинцы, мы проводили Пасху компанией: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за рулем моей машины сел мой Роман, который, понятное дело, не употреблял... Я был рядом. Случилось незапланированное: Ромчик наехал на бордюр клумбы и машину повело. Слава богу, никто не пострадал – и это самое главное", – сообщил знаменитость.

Свидетельства Цимбалюка в официальных соцсетях подтвердили и работники патрульной полиции Киева.

