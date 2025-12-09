Тарас Тополя рассказал о 'десятке' личных сообщений от Марьяны Безуглой, которые его насторожили

Лидер группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя рассказал о частной переписке с народным депутатом Марьяной Безуглой, заявив, что имеет около десятка сообщений от нее с противоположными оценками его творчества. По словам музыканта, именно эти сообщения его насторожили, учитывая дальнейшие публичные заявления нардепа.

Об этом Тополя сообщил в интервью "Люкс ФМ", отвечая на вопрос продюсера Жени Фешака относительно характера его контактов с Безуглой и того, пересекались ли они лично. Как отметил фронтмен АНТИТЕЛ, никакого личного контакта между ними не было и они никогда не виделись.

"Я с ней никогда физически не пересекался. И, собственно, никогда ей не писал ничего в соцсетях. И даже у нее на странице не писал. Я только реагировал на ее комментарии", – отметил музыкант. По его словам, народный депутат время от времени оставляла реакции на его странице.

Конфликт между музыкантом и депутатом возник в июне, когда Безуглая цинично отреагировала на повреждение квартиры Тополи в результате российской атаки, назвав это "кармой" и раскритиковав его "фейковую службу" и песню "Фортеця Бахмут". В ответ Тополя подал на нее в суд, а также объявил сбор средств на ее психиатрическую помощь.

Комментируя ситуацию вокруг песни "Фортеці Бахмут", Тополя заявил, что имеет в своем телефоне личные сообщения от Безуглой с положительными отзывами о треке.

"У меня в телефоне есть с десяток сообщений от нее, где она рассказывает, что это невероятный шедевр. Где она говорит, что эта песня ее вдохновила бороться дальше. И что это невероятно крутой трек", – сказал он.

В то же время музыкант отметил, что публично не будет обнародовать частную переписку, добавив, что не чувствует злости из-за публичных заявлений нардепа, несмотря на их резкое отличие от частных сообщений.

"При таких диаметрально противоположных заявлениях, я на нее не злюсь. Я понимаю, что у человека с нормальной логикой это не сочетается. Но поскольку у меня есть определенные подозрения (на нестабильное психическое состояние Безуглой. – Ред.), то я понимаю, что, возможно, там свой мир. Свой какой-то дуальный, непонятный мир, может, какое-то раздвоение. Я не знаю, я не специалист. Поэтому я действительно, искренне призываю не воспринимать всерьез то, что она делает", – заявил музыкант.

Отдельно Тополя вспомнил историю со сбором средств, который он объявил после скандальных высказываний Безуглой. По его словам, сбор имел целью оплату обследования, однако после отказа депутата от средств деньги, согласно условиям сбора, были переданы в поддержку детей погибших военнослужащих 130-го батальона ТрО.

"Я публично разбил банку, выставил видео, показал трансфер. И эти средства зашли на фонд. И дальше, не знаю, из этих средств, или из предыдущих, но тем не менее, эти средства были использованы. Мы провели замечательный лагерь для детей. Они на 7 дней отправились в Карпаты и провели невероятно время", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Тополя рассказала об удивительном обстоятельстве, которое спасло ей жизнь во время прилета напротив квартиры. Взрывная волна разбила квартиру артистки и ее близких, однако семья осталась невредимой.

