Сбор Марьяне Безуглой на психиатра: нардеп ответила Тарасу Тополе, который настаивал на ее лечении

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, которая недавно призналась, что имеет синдром Аспергера, ответила певцу Тарасу Тополе, который открыл сбор ей на психиатра после того, как политик назвала разрушение его квартиры "кармой". Государственный деятель заявила, что тогда резко высказалась об ужасной ситуации в семье исполнителя, ведь "не переносит лицемерия".

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В частности она отметила, что сам артист таким поступком якобы лишь продемонстрировал предвзятое отношение к людям с психическими болезнями. Соответствующий пост Безуглая обнародовала на личной странице в Facebook.

"Тополя со своим сбором на психиатра, к сожалению, продемонстрировал, что очень близко подошел не только к стигматизации, но и к карательной психиатрии. Я комментировала кейс с его квартирой, потому что не переношу лицемерия медийной военной службы, когда тысячи гибнут на фронте. Так же я писала и о Шабунине, хотя в антикоррупционной деятельности не раз поддерживала Виталия. Но можно было не писать именно тогда, когда Тополя жаловался на поврежденную квартиру в Киеве. Но он так жаловался и разносил это, что лицемерие меня задело, и мозг выдал обоснованное на основе данных решение. Можно попробовать пошутить, что архитектоника моего интеллекта – это как ChatGPT, только с душой", – написала нардеп.

По словам Марьяны Безуглой, она в целом замечает, что в обществе не всегда понимают людей с нейроотличиями. Как отметила политик, желание положить всех личностей с психическими особенностями в психбольницу – это все равно что "требовать заглушить абсолютный слух, отрезать шестой палец или заставить петь того, у кого нет мелодичного голоса, и все это назвать болезнями".

Напомним, что публичный конфликт между Марьяной Безуглой и Тарасом Тополей разгорелся в июне. После российской атаки на Киев была разбита квартира исполнителя, однако у нардепа это не вызвало сочувствия. Наоборот, она обнародовала гневный пост, где назвала разрушение недвижимости звезды "кармой" за якобы "фейковую службу" в рядах ВСУ.

Тогда лидер группы "Антитела" объявил сбор на психиатра Марьяне Безуглой, отметив, что это "дело государственного значения". Вскоре Тарас Тополя похвастался, что на помощь нардепу удалось собрать более 500 тысяч гривен. Он публично призвал Безуглую подписать заявление, чтобы начать лечение. Певец уточнил, что средства будут направлены на счет медучреждения, а не лично политику. Если же депутат откажется от помощи, деньги передадут на помощь детям погибших побратимов Тополи из 130 батальона ТрО.

А вот примерно через месяц после публичного конфликта Безуглая раскрыла, что имеет расстройство аутистического спектра – синдром Аспергера, который характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными и повторяющимися моделями поведения, а нередко и специфическими интересами.

"Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выводится результат, состоящий из всех, по моему мнению, учтенных переменных. Я чувствую эмоции, но несколько иначе. И по большей части это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и так далее. Нам также очень трудно врать, я фактически не вру, но, конечно, могу ошибаться в суждениях", – сообщила нардеп.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Марьяна Безуглая, которая пришла на митинг против закона о НАБУ и САП, за который сама и голосовала, стала мемом.

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