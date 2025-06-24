Тарас Тополя объявил сбор на психиатра Марьяне Безуглой, а его коллега показал вещь, которая чудом устояла в разрушенной квартире

Украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, квартира которого была разрушена в результате российского обстрела, отреагировал на слова народного депутата Марьяны Безуглой, которая назвала его уничтоженное жилье "кармой". Артист отметил, что ни в коем случае не будет просить сограждан донатить на восстановление своей недвижимости, однако открыл сбор на психиатра политическому деятелю.

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Соответствующую информацию знаменитость обнародовал на личной странице в Facebook. По его словам, людям следует проявить свою отзывчивость к нардепу, которой, похоже, необходим полноценный курс работы со специалистом.

"Мы с Еленой Тополей благодарим всех за невероятную поддержку. Вы спрашиваете номер карты? Друзья, да я скорее в аду сгорю от стыда, чем объявлю сбор себе на ремонт. Слава Богу есть голос, родные, друзья, поэтому справимся. Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Мы же люди, а не безумные узкие какие-то. Поэтому я открываю банк "На психиатра Марьяне". Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, который пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала вся Оболонь! Кажется нужен полноценный курс, а то и несколько!" – написал исполнитель.

Как отметил Тарас Тополя, если же Марьяна Безуглая откажется принимать средства, они будут переданы на благотворительность. Артист хочет поддержать детей его погибших собратьев из 130 батальона ТРО.

Стоит отметить, что в результате российской атаки, которую страна-агрессор осуществила в ночь на 23 июня, жилье Елены и Тараса Тополи было фактически уничтожено взрывной волной. В квартире вынесло окна, бронированные двери выгнуло и вырвало из замков, а внутри помещения абсолютный беспорядок. Однако каким-то чудом в разрушенной недвижимости уцелела одна вещь. Коллега знаменитости из группы "Антитела" Сергей Вусик приехал в разбитую квартиру и показал, что среди всего беспорядка осталась невредимой бутылка виски. В своем Facebook музыкант написал: "Тарас, пока ты без собственного жилья, живого места нет в квартире, да и ее части. Металл и камень порвало, но бутылка устояла. Ее и откроем все вместе позже".

Напомним, что сразу после российского удара Елена Тополя опубликовала видео, снятое на месте событий, где не смогла произнести ни слова из-за шока. Однако теперь, немного оправившись от страшной ночи, она вышла на связь в соцсетях и поблагодарила всех поклонников за поддержку.

"Друзья, всем привет. Хочу поблагодарить всех за реакцию, за то, что увидели, услышали и отреагировали моментально. Это очень приятно. Я благодарна. И все хорошо, мы разбираемся. Если что, то я обязательно к вам обращусь. Мне приятно, что вас так много. Это еще раз доказывает то, какими мы можем быть сильными, когда мы вместе", – сказала знаменитость.

И все же поддержку звездные супруги получили далеко не от всех сограждан. После того как стало известно, что квартира артистов серьезно пострадала от террористической деятельности РФ, Марьяна Безуглая обнародовала пост, где набросилась на лидера "Антител". Нардеп написала: "Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а (Александр. – Ред.) Сырский соревновался с (Евгением. – Ред.) Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба – настоящая война. Настоящий российский "Шахед", ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма".

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