Тарас Тополя подал в суд на Марьяну Безуглую за клевету. Эксклюзив

Фронтмен группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя заявил, что подал в суд на народного депутата Марьяну Безуглую. Причиной стало ее сообщение в соцсети о том, что музыкант якобы фейково мобилизовался и не служил в ВСУ.

Подробности Тополя рассказал в интервью OBOZ.UA. Музыкант заявил, что иск подан для опровержения клеветы, а средства, собранные ранее для помощи Безуглой, будут перенаправлены на поддержку детей погибших побратимов из 130-го батальона.

Напомним, что публичный конфликт между Марьяной Безуглой и Тарасом Тополей разгорелся в июне. После того, как музыкант поделился фото своей разрушенной из-за российского обстрела квартиры, народный депутат Марьяна Безуглая раскритиковала певца за "фейковую службу". Она заявила, что уничтоженное жилье – это якобы "карма" для звезды. В ответ Тополя организовал сбор средств на психиатрическую помощь для Безуглой.

"Я делюсь этим впервые – мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", – сообщил Тарас Тополя.

"Кроме того, мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды, – продолжил музыкант. – В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение, а альтернативно – поддержка детей погибших собратьев из 130-го батальона. Поскольку она отказалась от обследования и возможного курса лечения, мы сообщили, что средства будут направлены именно на поддержку детей погибших, как это было заявлено при сборе".

Ранее OBOZ.UA писал, что примерно через месяц после публичного конфликта Безуглая раскрыла, что имеет расстройство аутистического спектра – синдром Аспергера, который затрудняет понимание эмоций других людей.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте на OBOZ.UA в среду, 27 августа.

