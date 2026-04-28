Тайны личной жизни Златы Огневич: кто делал предложение певице, почему она три года жила с альфонсом и до сих пор не имеет детей

Певица Злата Огневич откровенно прокомментировала детали своей личной жизни: она рассказала, что дважды получала предложения руки и сердца, имела длительные отношения с мужчиной, который некоторое время не работал и жил за ее счет, а также объяснила, почему сейчас сознательно не планирует детей. Однако артистка отметила, что ее частная жизнь остается максимально закрытой, а публичность не означает готовность делиться интимными деталями.

Огневич подчеркнула в интервью Еве Кошик, что принципиально оберегает личное пространство и не считает нужным делать его частью медийного образа. По ее словам, партнер также имеет право на приватность, поэтому она сознательно не раскрывает подробностей своих отношений и избегает публичных обсуждений этой темы.

Два предложения и студенческая история

В то же время певица подтвердила, что в ее жизни было как минимум два предложения женитьбы. Одно из них она отклонила еще в студенческие годы, и это завершение отношений, по ее словам, было эмоционально сложным для обеих сторон.

"Было у меня предложение два раза. Но это из "позапрошлой жизни". Одно из них я отклонила и там такая была драма студенческая. Парень очень болезненно переживал наш разрыв, даже ночевал на скамейке под окнами. Мне это просто ножом по сердцу резало, но я понимала, что я не смогу с ним ни продолжить отношения, ни возродить", – рассказала Огневич.

Артистка вспомнила, что после разрыва ее бывший партнер тяжело переживал ситуацию, но впоследствии создал семью.

"Боже мой, мне было так стыдно, мне было так больно, что я тайком просила, чтобы Бог послал ему женщину, чтобы он забыл обо мне. И потом я узнала, что через год после нашего расставания он женился и ребенок у них родился. У меня камень с души упал", – отметила она.

Отношения с мужчиной из Таиланда

Огневич также рассказала о длительных отношениях с мужчиной, которого встретила за границей и который впоследствии переехал в Украину. Именно этот период она называет для себя одним из самых сложных в бытовом плане, но таким, который заставил переосмыслить себя и собственную жизнь.

"Я его вытащила вообще из Таиланда. Я познакомилась с ним там и влюбилась очень сильно. Летала туда и зимой, и летом. Он наш, украинец, просто там работал. Я убедила его вернуться в Украину, он переехал ради меня и мы некоторое время жили вместе. Очень классный как человек. Но как женщине мне было трудно жить", – сказала она.

Впрочем, после переезда финансовое бремя отношений, по словам артистки, легло полностью на нее.

"Я за все платила сама, а он сидел и говорил, что создан для интеллектуального труда и ни для чего больше. А я платила за коммуналку, за квартиру, даже вещи ему покупала и мне было от этого стыдно", – призналась Огневич.

Она добавила, что со временем в отношениях начал расти дискомфорт и контроль со стороны партнера: "Как-то было, что я забрала вещи из химчистки на большую сумму денег, он как услышал, то началось: "Ты что, сама не можешь почистить? Ты не могла разобраться с обувью и одеждой?" Сюда добавилось, почему я поздно прихожу, почему дома не приготовлена еда. И у меня в тот период произошел какой-то рост, как женщины. Я поняла, что что-то идет не туда, и идет не туда уже очень давно, и с этим надо заканчивать".

Почему не спешит становиться матерью

Огневич, как и раньше, четко заявила, что пока не готова к материнству и не считает это обязанностью женщины.

"По состоянию на сейчас я имею ответ – я не готова рожать. Это должно появиться желание, а просто рожать, потому что пришло время, потому что навязывает общество, потому что родственники спрашивают – никогда, потому что будет так, как решу я как женщина. Очень много женщин боится озвучить эти мысли вслух, потому что они боятся, что их заклюет окружение. И есть очень много причин, почему женщина не хочет рожать, в принципе. Я абсолютно здоровая женщина, у меня есть репродуктивные функции, я могу родить ребенка, но по состоянию на сейчас я не хочу этого", – подчеркнула она.

Певица подчеркнула, что решение должно базироваться только на внутреннем желании, а не социальном давлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о личной травме в жизни Златы Огневич, из-за которой она боялась рожать и воспитывать детей. Певица не готова нервничать из-за ребенка так, как это было с ее мамой. Как она призналась, ее старший брат погиб, когда ему было всего шесть лет. Это произошло на реке в Кривом Роге – он утонул на глазах у их мамы.

