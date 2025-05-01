'Я – рожать? Ни за что': 39-летняя Злата Огневич рассказала о трагедии в семье, из-за которой сейчас не хочет иметь ребенка

Украинская 39-летняя певица Злата Огневич рассказала, почему не хочет иметь детей и как личная трагедия из ее семьи навсегда изменила ее взгляд на материнство. Причины этому намного серьезнее, чем просто желание свободы или карьерные амбиции.

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Она рассказала в интервью Маричке Падалко, что не готова нервничать из-за ребенка так, как это было с ее мамой. Как призналась певица, ее старший брат погиб, когда ему было всего шесть лет. Это произошло на реке в Кривом Роге – он утонул на глазах у их мамы.

"Я еще не была рождена тогда. Но все эти травмы матери подсознательно передаются ребенку. Эти разговоры, которые продолжались в детстве. Я знала, что произошла какая-то трагедия, но не знала, какая именно трагедия произошла, – рассказала певица. – Моя мама потеряла ребенка, потому что у нас в семье произошла ужасная трагедия. Когда моему брату было шесть лет, он утонул на глазах моей мамы. Это было в Кривом Роге на реке".

Именно после этого Огневич поняла, почему ее так глубоко ранят новости о гибели детей. "Я всегда очень болезненно реагирую на то, когда гибнут дети. Меня это просто раздирает. Я представляю, что это может быть мой ребенок. Я – рожать? Ни за что! Вот у меня сразу появляется такая реакция", – добавила артистка.

Несмотря на то, что певица рассматривала возможность усыновления, она честно признает: это тоже не ее путь – по крайней мере, не сейчас. "Я тоже думала об этом, но все-таки это, по моему мнению, надо делать с партнером вдвоем, потому что у этого ребенка должен быть отец и мама. Конечно, в идеале у этого ребенка должен быть хотя бы кто-то: или отец, или мама, которая будет его любить и купать в этой любви. Это роскошь для детей из детского дома. Но это непростая тема", – объяснила она.

Злата Огневич объяснила, что проработала тему материнства с психотерапевтом, поэтому вопросы детей отставила на задний план. Более того, она поняла, что с ее безумным графиком воспитывать кого-то будет почти нереально.

"Я желаю родить ребенка, но не так, чтобы сильно", – подытожила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Злата Огневич оскандалилась из-за российского "кулича". Вместо традиционного украинского слова "паска", она использовала русский вариант – "кулич" и нарвалась на хейт поклонников.

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