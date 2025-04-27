'Это мой выбор!' Злата Огневич, которая раньше хотела усыновить ребенка, заговорила о нежелании стать мамой

Украинская певица Злата Огневич, которую многие помнят как участницу второго сезона реалити-шоу "Холостячка", сделала откровенное признание о своем отношении к материнству. Артистка заявила, что пока не имеет желания рожать детей и осознанно выбрала для себя путь без материнства, присоединившись к движению childfree – явления, когда люди сознательно отказываются становиться родителями.

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По словам певицы, материнство – это колоссальная ответственность и большой труд, к которому она сейчас не готова. Артистка искренне признается в интервью "Ближче до зірок", что уважает тех женщин, которые выбирают путь материнства, однако не чувствует в себе зову или необходимости идти по этому пути.

"Пока у меня нет желания родить своего ребенка. Я отношу себя к childfree. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь! И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот стиль жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к мамочкам. Это огромный труд. И я не уверена, что я к этому готова", – сказала Злата Огневич.

Ранее она рассматривала возможность стать мамой через усыновление. Она поделилась мыслями о том, что хотела бы подарить семью ребенку, который потерял родителей. Однако даже тогда артистка отмечала: она готова на такой шаг только при наличии партнера, который будет разделять ее ценности и желания.

"Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом", – говорила певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Злата Огневич оскандалилась из-за российского "кулича". Вместо традиционного украинского слова "кулич", она использовала русский вариант – "кулич" и нарвалась на хейт поклонников.

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