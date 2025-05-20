Сын погибшего Максима Нелипы может не приехать на похороны: названа причина

В конце этой недели на Байковом кладбище состоятся похороны украинского актера Максима Нелипы, который погиб на фронте, защищая Родину. На церемонию прощания может не приехать сын павшего защитника – Андрей, поскольку еще в начале полномасштабной войны в возрасте 17 лет уехал вместе с матерью в Израиль.

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Когда парень стал совершеннолетним, вступил в ряды вооруженных сил иностранного государства, как того требует процесс репатриации. Соответствующую информацию сообщил брат погибшего артиста Андрей Нелипа в интервью для BBC. Он отметил, что сейчас наследник бывшего участника проекта "Дизель Шоу" имеет два гражданства: украинское и израильское.

По словам мужчины, он пытался сделать все возможное, чтобы родственники, в частности мужчины, могли приехать на похороны Максима Нелипы из-за границы. Однако работники территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые привлечены к организации прощания с павшим актером, отметили, что перед законом все равны.

"Если человек призывного возраста и является гражданином Украины, а он (сын Нелипы. – Ред.) по факту является гражданином Украины и он призывного возраста, то исключений для этого нет", – пояснил Андрей Нелипа.

В частности, как отметил брат погибшего военнослужащего, чтобы сын Нелипы мог приехать в Украину, ему необходимо получить разрешение от командования ЦАХАЛ – армии обороны Израиля. Брат артиста добавил: "Ехать или не ехать – должен решить сам парень".

Позже стало известно, что родственники Максима Нелипы из Израиля не приедут на церемонию прощания из-за дальней дороги и сложной логистики. Они посетят могилу защитника через некоторое время.

Если такое же решение примет сын Максима Нелипы, брат военного запишет прощание с ним на видео и отдаст парню: "Мы передадим некоторые личные вещи отца, а также денежную помощь, которую выделит государство. Но вопрос о возвращении он должен решить сам".

Что говорят в Государственной пограничной службе Украины

В соответствии с 23 статьей Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако они имеют право получить отсрочку, что является основанием для выезда за границу, если их близкий родственник погиб или пропал без вести во время выполнения боевых задач.

Поэтому, как отметил спикер главы ГПСУ Андрей Демченко, если сын Максима Нелипы все же решит приехать в Украину, после пересечения границы ему придется стать на воинский учет, а затем оформить отсрочку на основании документов о смерти папы. Для выезда с территории нашей страны парень должен иметь: документ, подтверждающий родственные связи, письменное подтверждение гибели отца, справку об отсрочке от мобилизации и отметку о ней в военно-учетном документе.

Напомним, что жизнь Максима Нелипы оборвалась 12 мая во время выполнения боевого задания. С первых дней полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины и проходил службу в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Незадолго до гибели его назначили командиром роты.

Новость об уходе военнослужащего в мир иной стала болезненной как для его родственников, так и коллег и товарищей. Звезды отечественного шоу-бизнеса почтили память героя и в последний раз обратились к нему в соцсетях, чтобы поблагодарить за гражданскую позицию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что телеведущий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков Максима Нелипы с фронта.

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