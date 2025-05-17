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Телеведучий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков Максима Нелипы с фронта

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
1 минута
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Телеведучий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков Максима Нелипы с фронта

Телеведущий Андрей Джеджула обратил внимание, как сильно изменился внешне его коллега Максим Нелипа, присоединившись в ряды ВСУ. Джеджула был лично знаком с Нелипой еще с юношеских лет – студентами они возглавляли столичные команды КВН.

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В разговоре с OBOZ.UA телеведущий признался, что, увидев фото Максима с фронта, был поражен снимками "человека, который очень много пережил за эти три года". Максим Нелипа героически ушел из жизни 12 мая 2025 года.

Телеведучий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков Максима Нелипы с фронта

"Когда я увидел фотографии с фронта, которые выставил в соцсетях Макс, очень удивился тому, как он сильно изменился, – рассказывает телеведущий Андрей Джеджула, – Война никого не делает привлекательным, но он сильно набрал в годах. Можно только догадываться, что он там пережил. Мы знали друг друга еще со времен КВН. Макс был капитаном команды "Ковбои Политеха", а я капитаном команды от КИМО. Мы все дружили, несмотря на то, что были соперниками в игре, помогали друг другу. В КВН всегда шли люди очень контактные, открытые – именно таким он и был. Имел интересную фишку: когда не знал, как ответить на вопрос во время игры, широко улыбался. И держал улыбку очень долго – просто от уха до уха. Никто так больше не мог – и это всегда работало".

Телеведучий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков Максима Нелипы с фронта

"А на последних фото я вижу абсолютно грустные глаза человека, который очень много увидел и пережил за эти три года", – добавляет Андрей Джеджула.

Напомним, в понедельник, 12 мая, защищая Украину от врагов, погиб артист и бывший участник проекта "Дизель шоу" Максим Нелипа. Актер присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабной войны и даже после болезни вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Воспоминания друзей и близких Максима Нелипы читайте на OBOZ.UA здесь.

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