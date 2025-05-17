Телеведучий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков Максима Нелипы с фронта

Телеведущий Андрей Джеджула обратил внимание, как сильно изменился внешне его коллега Максим Нелипа, присоединившись в ряды ВСУ. Джеджула был лично знаком с Нелипой еще с юношеских лет – студентами они возглавляли столичные команды КВН.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA телеведущий признался, что, увидев фото Максима с фронта, был поражен снимками "человека, который очень много пережил за эти три года". Максим Нелипа героически ушел из жизни 12 мая 2025 года.

"Когда я увидел фотографии с фронта, которые выставил в соцсетях Макс, очень удивился тому, как он сильно изменился, – рассказывает телеведущий Андрей Джеджула, – Война никого не делает привлекательным, но он сильно набрал в годах. Можно только догадываться, что он там пережил. Мы знали друг друга еще со времен КВН. Макс был капитаном команды "Ковбои Политеха", а я капитаном команды от КИМО. Мы все дружили, несмотря на то, что были соперниками в игре, помогали друг другу. В КВН всегда шли люди очень контактные, открытые – именно таким он и был. Имел интересную фишку: когда не знал, как ответить на вопрос во время игры, широко улыбался. И держал улыбку очень долго – просто от уха до уха. Никто так больше не мог – и это всегда работало".

"А на последних фото я вижу абсолютно грустные глаза человека, который очень много увидел и пережил за эти три года", – добавляет Андрей Джеджула.

Напомним, в понедельник, 12 мая, защищая Украину от врагов, погиб артист и бывший участник проекта "Дизель шоу" Максим Нелипа. Актер присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабной войны и даже после болезни вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

Воспоминания друзей и близких Максима Нелипы читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!