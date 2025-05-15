'Невозможно в это поверить...' Звезды в последний раз обратились к погибшему Максиму Нелипе, который вернулся на войну после болезни

В понедельник, 12 мая, защищая Украину от врагов, погиб артист и бывший участник проекта "Дизель шоу" Максим Нелипа. Актер присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабной войны и даже после болезни вернулся на фронте, однако, к сожалению, его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

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Новость об уходе военнослужащего в мир иной стала настоящим ударом для его семьи и коллег. Звезды отечественного шоу-бизнеса в своих социальных сетях почтили память защитника и в последний раз обратились к нему.

Украинская телеведущая Маричка Падалко обнародовала пост на личной странице в Facebook, в котором поблагодарила Максима Нелипу за защиту и призналась, что поверить в его гибель до сих пор невозможно.

Сложно осознать новость о смерти артиста и шоумена Анатолию Анатоличу. Он вышел на связь в Instagram stories, где сделал репост о гибели военнослужащего и коротко написал: "Как так..."

Почтил память погибшего товарища и общественный деятель Николай Серга.

Узнав о трагической новости не смог промолчать и журналист Константин Грубич. На своем аккаунте в Facebook ведущий сделал пост, где заметил: 15 мая, в День вышиванки, считает значительно более уместным обнародовать фотографию Максима Нелипы, чтобы почтить его память, чем себя в красивой рубашке.

"И вот это известие, после которого уже ни ко сну, ни к вышивке, потому что фоточку в новой от известной мастерицы я заранее сделал специально для сегодняшнего дня. Нет, вместо меня более-менее упорядоченного в вышиванке, даю более уместную фотографию: Макс в другом строю, а невидимой глазу вышиванкой точно было прошито его большое сердце. Макса убили россияне на своей захватнической войне. Он защищал нас от начала полномасштабки", – написал знаменитость.

Соболезнования семье звезды "Дизель шоу" выразила телеведущая Елена Филонова. В своем Facebook она отметила, что искренняя улыбка героя навсегда останется в памяти коллег.

В свою очередь певица Тина Кароль обнародовала в Instagram лаконичный пост, посвященный Максиму Нелипе, со словами: "Вечная память".

"Веселый, остроумный, сообразительный с невероятным чувством юмора. Макс, спасибо за защиту. Покойся с миром, Герой", – обратилась в последний раз к защитнику актриса Ирма Витовская-Ванца.

А вот ведущая Леся Никитюк вышла на связь в Instagram и отметила, что с гибелью Максима Нелипы не стало куска детства многих людей, которые росли, просматривая проекты с артистом.

Болезненной новостью уход актера в мир иной стал и для украинцев. Под постом OBOZ.UA в Facebook наши сограждане почтили память героя и искренне поблагодарили его за защиту родной страны.

"Не верится. Поземный поклон Максиму! Искренние соболезнования семье, друзьям! Вечной жизни с Господом!"

"Вечная память и слава Герою!"

"Боже, как жаль. Он был очень хорошим человеком".

Напомним, что в январе этого года стало известно, что Максим Нелипа попал в больницу. Сначала распространялась информация, что госпитализация военного связана с ранением на фронте, однако со временем он опроверг эти предположения. Как отмечал актер, в медучреждение он попал из-за непростой болезни и некоторое время находился в отделе челюстно-лицевой хирургии.

Позже брат Максима Нелипы сообщил, что защитнику сделали несколько операций и еще должны были провести протезирование зубов. Тогда мужчина говорил, что бывший участник "Дизель шоу" планирует вернуться на фронт, что он в конце концов и сделал, однако погиб в бою с врагом.

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