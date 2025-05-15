На фронте погиб экс-шоумен Максим Нелипа. Фото

На фронте в Украине погиб украинский артист, звезда "Дизель Шоу" и военнослужащий Сил обороны Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщил Максим Радуцкий в Facebook. "Макса больше нет", – написал он, добавив фото Героя с фронта.

Информацию подтвердила жена военного в Facebook, отметив, что сейчас нет подробностей о гибели артиста. Известно лишь, что его жизнь оборвалась в бою с врагом.

"Идет следствие обстоятельств. Как объяснили в его части, где он служил в последнее время и был назначен командиром. У меня нет слов и слез. Мои соболезнования нашим детям, мои глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря с которой теперь придется жить. Будь проклятой, война!" – написала Тома Нелипа.

На потерю также отреагировала бывшая украинская телеведущая Елена Филонова.

"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти. Покойся с миром, друг. Слава Герою", – написала она в соцсети.

Максим Нелипа – известный украинский актер и телеведущий. Он был звездой КВН, ведущим популярных шоу "Проиграй миллион" и "Подъем", а в 2017 году присоединился к команде "Дизель-шоу".

В марте 2022 года Нелипа решил присоединиться к Силам обороны Украины и пойти на войну. В течение года он не появлялся в социальных сетях и вернулся только в свой день рождения, 15 октября 2023 года.

В январе 2025 года появилась информация, что воин получил тяжелое ранение на передовой. Шоумен попал в одну из больниц города Днепра, где перенес четыре операции. Его брат Андрей обнародовал сообщение где отметил, что шоумен загремел в больницу, в отделение челюстно-лицевой хирургии, и пережил три операции. Такая новость спровоцировала волну предположений, что ведущий получил ранение на фронте, ведь защищает Родину с оружием в руках.

Однако впоследствии вышел на связь и сам Максим Нелипа. Он опроверг слухи о сложном ранении, однако признался, что имеет достаточно непростую болезнь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении погиб в бою воин НГУ бригады "Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик стал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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