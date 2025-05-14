Супермодель Хайди Клум грубо нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля. Фото

13 мая на открытии 78-го Каннского кинофестиваля супермодель Хайди Клум появилась на красной дорожке в платье, которое, несмотря на эффектный вид, стало предметом обсуждений и критики из-за откровенного нарушения нового дресс-кода фестиваля. 51-летняя звезда надела роскошное платье-иллюзию из многослойной розовой органзы с цветочным принтом от Elie Saab.

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Наряд имел бюст без бретелек, высокий боковой разрез и длинный шлейф, тянущийся по ковровой дорожке. Платье однозначно притягивало взгляды, однако шло вразрез с недавно обновленными правилами дресс-кода, утвержденными организаторами фестиваля буквально накануне его открытия.

Согласно новым нормам, "из соображений приличия обнажение запрещено на красной дорожке, а также в любой другой зоне фестиваля". Также под запретом – "объемные наряды, в том числе с большим шлейфом, которые препятствуют надлежащему потоку гостей и затрудняют размещение в театре". В официальной хартии указано, что такие образы могут стать основанием для недопуска на мероприятие.

Несмотря на это, Хайди Клум беспрепятственно приняла участие в премьере фильма Partir Un Jour ("Оставь один день") французского режиссера Амели Боннин, который открывал фестиваль. Модель дополнила образ украшениями от Lorraine Schwartz, дымчатым макияжем глаз, черной подводкой и нежными румянами. Такой выход выглядел как вызов правилам – или по крайней мере откровенное их игнорирование.

Интересно, что Клум была не единственной гостьей, которая нарушила новые ограничения. Актриса Ван Цяньхуэй также появилась на дорожке в кремовом бальном платье из тюля с массивными рюшами и длиннющим шлейфом. Несмотря на существующие правила, обе гостьи не были остановлены службой безопасности.

К тому же член жюри фестиваля в этом году Хэлли Берри открыто заявила в разговоре с Variety, что из-за новых правил вынуждена была в последний момент изменить свой образ. "У меня было изумительное платье от Gupta, которое я не могу надеть сегодня, потому что у него слишком большой шлейф", – рассказала актриса. Она подчеркнула, что не собирается нарушать регламент.

В предыдущие годы Канны часто становились сценой для демонстрации откровенных образов: прозрачные платья, глубокие вырезы и отсутствие белья стали частью стилистического кода дорожки. Но 2025 год ознаменовался попыткой вернуть событию его былую кинематографическую утонченность. Представители фестиваля заявили, что новый дресс-код имеет целью отрегулировать "показ мод" в соответствии с институциональными рамками события и французским законодательством.

Ранее OBOZ.UA писал, что организаторы Каннского кинофестиваля поддержали Украину. На главной площадке фестиваля – во Дворце фестивалей – в день открытия должны были показать три документальных фильма, посвященных войне в Украине. Это впервые подобное событие происходит в рамках официальной программы фестиваля такого масштаба.

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